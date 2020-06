Goed bewaard geheim DSM

Groot nieuws, het gaat om veel, heel veel geld, stress, adrenaline en ontlading bij de betrokkenen en dan wil er nog wel eens iemand zijn of haar mond voorbij praten, of het niet kunnen laten... Want weinig dingen zijn zo verleidelijk in het leven als gratis geld oprapen. Nee, dit gaat gaat niet over Robin Hood brokkenpiloten.

DSM dus. Ik doe deze exercitie, omdat bij veel overnames of belangrijke corporate gebeurtenis voorkennis duidelijk zichtbaar is. Als u écht wil, misschien dat er gisteren zo tussen 15:00 en 16:00 uur iets was, maar de markt was toen zo volatiel... Nee, ik lees geen fratsen af aan de grafiek van DSM.