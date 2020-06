BeursVandaag: Schrik

Gestage daling en nu weer opgang, dit is de S&P 500 future gisteren, vannacht en vanochtend. Er is toch geen nieuws - net als gisteren trouwens - en daarom geef ik eerst de koersen.

Slechtste beursdag sinds maart en het komt sowieso zelden voor dat de S&P 500 -5,9% doet. Daar kan een hele generatie overheen gaan. De Dow Jones lag nog beroerder dan de brede markt dankzij zwaargewicht Boeing (-16,4%). En toch weer die dekselse Nasdaq 100, ofwel het was weer technologie versus de rest.

Vraag is nu of dit een ruwe pas op de plaats in de opgang, of het begin van... Juist. Daar mag u nu risico voor nemen, als u daar een mening over hebt en hoopt te profiteren. Ik waag me daar niet aan, maar vraag me wel af waarom aandelen nog zouden moeten stijgen met dalende winsten en torenhoge waarderingen.

Ergo, ik kijk niet raar op als het vervelend wordt. Voorzichtig herstel nu, hoewel Azië daalt (Shanghai valt wel mee), olie weer klappen krijgt en de dollar weer daalt nadat die tot 1,12 en nog wat steeg. De Amerikaanse rente stijgt nu vier basispunten en de Duitse opent vlak, nadat gisteren ook de rentes implodeerden.

Dit is nog even de officiële versie van de reden van de daling. Tja. Wat was er nou eigenlijk nieuw aan beide dat de koersen zó...?

Wall Street plummeted on Thursday with all three major stock indexes losing well over 5% amid renewed fears of a pandemic resurgence coupled with the Fed's grim economic forecast. Read more https://t.co/rGgDdsuGiq pic.twitter.com/Q9II4B4hEJ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 12, 2020

Nieuws, advies, shorts en agenda

Geen nieuws, zeg ik? Wat een verrassing, DSM doet een grote overname.

Accell meldt green shoots. Over mei dan...

Verder het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:53 Autoverhuurder Hertz wil voor 1 miljard aandelen verkopen

07:52 Historische daling aantal werkenden in april

07:03 Minder faillissementen in mei

11 jun Softwarebedrijf Adobe profiteert van vele thuiswerkers

11 jun Wisselingen in top van OCI

11 jun Virusvrees slaat keihard toe op Wall Street

11 jun VEON prijst obligaties

11 jun Verliezen Wall Street lopen hard op

11 jun British Airways onderzoekt vrijwillige vertrekregeling piloten

11 jun 'Opening horeca drukt omzetpiek supermarkten'

11 jun 'Mogelijk dat PostNL moet afslanken'

11 jun 'Brits' Unilever krijgt fiat beleggers, AEX kleurt rood

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel: naar €85 van €80 - Deutsche Bank

Philips: naar €46 van €39 - Berenberg

Just Eat Takeaway: verlaagd naar hold - Barclays

PostNL: naar €1,50 van €1,70 (hold) - KBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

06:30 Japan industriële productie apr

08:00 VK industriële productie apr -19,3% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI mei

09:00 Spanje inflatie CPI mei 0,3% MoM

11:00 EU industriële productie apr -16,0% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jun 75,0

En dan nog even dit

Niks kannen en kruiken, interessante visie:

The market's poor reaction to Just Eat's deal with Grubhub leaves the door open for Uber to return. But it doesn't have to rush, write @TheRealLSL and @jennifersaba. https://t.co/68HJcfAsTr pic.twitter.com/PmhWZ8deF7 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) June 11, 2020

Om een idee te krijgen... Ik wist trouwens niet dat Raytheon in Dow Jones is gekomen. Een defensiebedrijf en dat anno nu.

Wall St suffered worst trading day since March w/Dow Jones down 6.9%, Boeing plunged 16.4%, Dow Inc almost 10% lower. pic.twitter.com/RGYCtdyBGd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 11, 2020

Jaja:

The $VIX spiked 48% higher today, the 7th largest 1-day % increase in history (note: $VIX data goes back to 1990). pic.twitter.com/zO62tRWuGh — Charlie Bilello (@charliebilello) June 11, 2020

Dat is dan iets:

New York Fed tweaks repo operations as market functioning improves https://t.co/Plekwhxjdl pic.twitter.com/omrziW8HWe — Reuters Business (@ReutersBiz) June 12, 2020

Edoch:

U.S. companies boosted debt by $754.8 billion in the first quarter -- the biggest gain in records going back to 1952.https://t.co/QH9bt4f0JH by @readep pic.twitter.com/TimVfYlBep — Tracy Alloway (@tracyalloway) June 12, 2020

Oh, wat ondankbaar. Met cijfers komen na zo'n beursdag, -5,0% na eerder op de dag al -4,7%:

Lululemon's quarterly results disappoint on virus hit, shares fall https://t.co/kxryPM29ip pic.twitter.com/MntPS0Ch44 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

Waarom moet dit lang duren, wie heeft daar nou baat bij?

Fiat Chrysler and Peugeot maker PSA face a lengthy EU antitrust investigation. Sources told @Reuters the European Commission is concerned the combined firm would be too dominant in the market for small vans. More here: https://t.co/y33z35rFYw pic.twitter.com/gV4tlttvGT — Reuters Business (@ReutersBiz) June 12, 2020

Beursgang duurzame bouwmaterialenfabrikant zowaar vandaag. Met een verhoging nog wel, succes.

Azek prices IPO at $23 a share to raise $764.8 million https://t.co/EwYwswNRw1 — MarketWatch (@MarketWatch) June 12, 2020

De lange arm van Beijing:

Zoom says China asked it to shut down pro-democracy activists https://t.co/lKV8Krbf4V — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2020

De adviezen van Goldman Sachs:

Goldman cuts Tesla and makes GM a buy on better sales outlook https://t.co/Nipz0IqrPZ — Bloomberg Markets (@markets) June 12, 2020

Ja, wat is er behalve mooie woorden?

Factbox: What changes are companies making in response to George Floyd protests? https://t.co/xo3B5uX8SM pic.twitter.com/y8FR3kFYS7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 12, 2020

Bij deze:

One scientist calls couples's response "tepid," after Mark Zuckerberg and Priscilla Chan offer encouraging words but no real action to rein in Trump's Facebook posts.https://t.co/ePgnXOWF0B — MarketWatch (@MarketWatch) June 12, 2020

Het CPB nog even:

Daling werkzame personen sinds #coronavirus weliswaar historisch, maar internationaal gezien beperkt. Verschillen in uitkomsten #arbeidsmarkt tussen landen hangen samen met verschillen in #beleid.

Meer weten: https://t.co/EbSric3Ldv pic.twitter.com/KdVXqt6iro — Centraal Planbureau (@CPBnl) June 12, 2020

Veel plezier en succes en be careful out there. In de VS heet het dat met name jonge gokkers - gaan we echt geen beleggen noemen - bij vooral gratis broker Robin Hood gisteren zijn gevierendeeld.

