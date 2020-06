Vréselijk Wall Street

Opec hielt het kartel eergisteren niet in de lucht en voor de 2e keer dit jaar is dit de tricker die de val in gang zet. Het virus is een menselijke tragedie en ik ben net als iedereen verbaasd dat dit nauwelijks invloed heeft op de beurzen. Olie dus duidelijk wel. De economie gaat wel de gevolgen van de lock down zien, maar de terugval was er gewoon aan het aankomen en die krijgt nu nog even een extra slingshot door het virus en veranderd daardoor in een echte depressie. Net als in 1929 zijn de verschillen te groot geworden en zijn de schulden 'oversold' Nu komt alles samen. Olie, Brexit, Euro-debacle,overbevolking, virus, etc, etc. Dit lijkt me een dramatische tijd te worden, met een uiterst volatiel beursklimaat.