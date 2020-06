Vréselijk Wall Street

Is deze rally de beruchte bull trap? Zie plaatje. De scores op Wall Street huilen u overal tegemoet, het is de slechtste beursdag sinds de doldwaze dalingsdagen in maart. Nee, ik voorspel geen bear market, maar ik kijk er niet raar van op. De winsten herstellen niet in no time en de waarderingen zijn op jaar 2000 niveau.

Daarmee is de beurs vatbaar voor dalingen en een bear market. Niettemin is logica niet Mr. Market's beste eigenschap en al helemaal niet van onze hysterische diva AEX. Dus ik zie het wel. Ik zit nog jaren aan de koopkant, ik heb geen principieel bezwaar tegen goedkopere aandelen. We betalen ons nu echt blauw, hoor.