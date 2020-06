TA: Stap terug aandelen

quote: easy56 schreef op 12 juni 2020 08:54:

Durk van rtlz zegt dat futures positief staan in de US,goed teken is.



En mooi achteraf verhaaltje en t geld is weer binne:-)

Klapt inmiddels ook al weer in elkaar. Veel te fragiel allemaal, zakt gewoon nog een eindje door en dat is ook gewoon gezond. Het had al helemaal niet zo belachelijk moeten stijgen als je het puur op feiten baseert. Om winsten te pakken en weer tijdig in te stappen op de weg naar beneden, daar was/is het dan weer wel goed voor, je voordeel mee doen.