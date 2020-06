TA: Stap terug aandelen

In navolging van Wall Street doen aandelen een stap terug. Vooralsnog is de technische schade beperkt.

Op de beurzen, in de stilte van in-between-earnings-seasons, is er niet veel nieuws en amper macrodata. Met een lege agenda is er alleen het sentiment dat koersen beroert. En dat is de laatste dagen flink omgeslagen. In navolging van Wall Street werden over de gehele linie winsten verzilverd.

Nieuwe coronabesmettingen

De aandelenbeurzen gingen wereldwijd door het putje, nadat het aantal coronabesmettingen in de VS langzaam weer begint te stijgen. Ook de sombere vooruitzichten van de Federal Reserve woensdagavond sloeg een flinke deuk in het sentiment, zeker in combinatie met de scherpe prijsval van de olieprijs.

Voor de Nederlandse beurs is er vooralsnog geen technische schade. De AEX valt terug binnen de grenzen van het stijgende trendkanaal. Bovendien ligt er een oude top rond 528,68 punten, waardoor er sprake is van een normale pullback.



Ook op Wall Street is de sterk terugval een normale reactie binnen de uptrend. Wall Street is deze week op haar all-time-highs gestuit, ik wees daar al in mijn eerdere column op.



Deze keer bekijk ik de AEX en de Dow Jones.

Nederlandse beurs dipt richting steun 528,68

De Nederlandse beurs (AEX-index) valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld positief. Er ligt steun op 528,68 punten (de top van 6 maart).

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de AEX-index breken en sluiten boven de laatste koerspiek.

Zolang het stijgende trendkanaaltje intact is, handhaven wij een koersdoel rond 632,12 punten (gevormd op 17 februari).





Wall Street blijft ondanks terugval binnen uptrend

De recente correctie van de Dow Jones vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de top van eind april rond 24.825 punten weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Weerstand ligt rond 29.564,70 punten (de top van 12 februari).