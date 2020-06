Slotcall: Slagveld!

Het is vandaag een waar slagveld op het Damrak. De AEX (-3,4%) opende al diep in het rood, maar gedurende de dag werd het alleen nog maar erger. Uiteindelijk sluit de hoofdindex op het laagste niveau van de dag.

Diverse nieuwsmedia geven Fed-voorzitter Jerome Powell de schuld, omdat hij somber is over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Het is echter de vraag of dit de reden is voor het slechte sentiment.

Powell liet namelijk al eerder weten dat hij bijzonder pessimistisch was over de Amerikaanse economie dit jaar. Hij zei vorige maand bijvoorbeeld dat hij rekent op de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan zou het wel heel raar zijn als hij nu ineens een optimistisch verhaal gaat houden.

Waarschijnlijk grijpt de markt het rentebesluit gewoon aan om winst te nemen. Dat is geen gekke gedachte, omdat de beurzen vorige week meer dan 7% zijn opgelopen Sinds de bodem is er al zo'n 35% bij gekomen. Dat notabene binnen drie maanden. Kortom, we moeten niet gelijk in paniek raken.

Vaarwel Unilever

Beleggers lijken blij dat Unilever (+0,5%) eindelijk af is van die mopperende Hollanders. Op een bloedrode beursdag houdt het aandeel het hoofd boven water. Het heeft allemaal te maken met de beslissing om volledig Brits te worden.

Het is een nederlaag voor premier Rutte omdat het bedrijf waarvoor hij vroeger werkte tijdens zijn regeerperiode vertrekt. Het handhaven van de dividendbelasting zou een reden kunnen zijn. In het Verenigd Koninkrijk hoeven buitenlandse beleggers geen dividendbelasting te betalen en in Nederland nog altijd 15%.

Anderzijds zou het ook zo kunnen zijn dat het gedoe omtrent de dividendbelasting geen rol speelt. Als Unilever volledig Nederlands was geworden dan was het aandeel uit de FTSE100 gekieperd. Dat wil het bedrijf niet.

In Nederland doen we wat minder moeilijk, waardoor ook buitenlandse bedrijven een notering krijgen binnen de AEX. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat Unilever verdwijnt uit de AEX.

Het drama PostNL

In zowel Den Haag al bij PostNL (-7,2%) maken ze er niet voor het eerst een zootje van. Vanmiddag verklaarde de rechter de vergunning van de overheid om Sandd over te nemen ongeldig. Het probleem is nu alleen dat Sandd al volledig is geïntegreerd binnen PostNL.

Het terugdraaien van de fusie/overname wordt dus een duur grapje en is feitelijk onmogelijk. Ook omdat de postbezorgers van Sandd nu al voor PostNL werken. De koers bewoog echter niet op het nieuws dus lijkt het erop dat de markt denkt dat de fusie/overname gewoon doorgaat.

Wellicht worden de benadeelde partijen afgekocht door PostNL. Ik zou niet weten hoe het probleem anders kan worden opgelost.



Rentes

Dit gebeurt er als we even geen risico durven te nemen. De uitslagen in de rentemarkt zijn gigantisch.

Als u toevallig nu ergens in een bankgebouw rond- of losloopt en u hoort "We gaan naar Zwitserland" zingen, dan is dat de vastrentende desk. Daar is een risk-off party bezig #AEX #rentes pic.twitter.com/ZxbqCj5tvQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 11, 2020