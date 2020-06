Slecht slechter slechtst: AEX vs commodities

Echt waar, ik heb een beursboek geschreven. Bloed, zweet en tranen, diverse mensen lezen nu mijn manuscript na. Kan best nog wel een jaar duren, ik werk er ook al heel lang aan, want ik maak er eentje voor leken. En dat is moeilijk. De vooroordelen, het wantrouwen en primaire instincten zijn zowat onuitroeibaar.

Een van de moeilijkste dingen vind ik om het verschil tussen waarde en prijs uit leggen. Iedereen is altijd gefixeerd op die koers op het bord, terwijl die bij lang beleggen niet alleen enige onbekende is, maar ook minst relevante. Of dat een aandeel dat jaren daalt of zijwaartst toch lucratief kan zijn (Shell bijvoorbeeld).

Enfin, u ziet mijn boekje wel verschijnen en u doet het eerst hier mee. Dit is wel het verhaal. Handelen doet u voor koerswinst en beleggen doet u voor dividend, is mijn blauwe bordje. Probeer een leek ook maar eens uit te leggen dat timen gekkenwerk is. Vooroordelen en angsten winnen het altijd van feiten en cijfers.

Verder dan is dit het moment om in te stappen gaat het nooit en wanneer is het dan tijd om weer uit te stappen heb ik er helaas nog nooit achteraan gehoord. En die twee horen bij elkaar als Jip & Janneke, Romeo & Julia en Bassie & Adriaan. Hoewel, die laatste twee schijnen nog wel eens mot... Laat maar.

#Commodities op laagste niveau in zeker 30jr, plaatje @Robeco Mooie handelswaar, maar IMHO zijn grondstoffen geen (lange termijn)belegging, want ze betalen geen rente of dividend. Kan ik mooi laten zien aan hand v #AEX die nog altijd 25% onder haar top uit 2000 staat 1/2 pic.twitter.com/HZmKDof0wT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 11, 2020

En oh ja, dit is puur theoretisch, want natuurlijk niemand die op 5 september 2000 met zijn of haar hele hebben en houwen instapte en sindsdien niets meer deed. En als u heel veel doet op beurs, maar nooit iets verdient, weet u ook wat u te doen staat: niets meer doen, behalve dom maandelijks de index kopen.