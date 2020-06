Over Goldman, Unibail, Fugro en Wereldhave

Gescheiden afdelingen? Net zo gescheiden als bij het libor schandaal? Er van uitgaan dat financiële instellingen zich keurig aan de regels houden lijkt me vrij naïef.



Als je denkt dat je in het wilde westen leeft, dan gedraag je je daar ook naar. Dan gelden ineens bar weinig regels. Het is lucratiever een opgelegde boete te betalen dan niet. De grenzen op te rekken van wat kan en mag, voor financieel gewin. Boetes worden sowieso amper opgelegd. Bankiers praten recht wat krom is.



Ik beweer overigens niet dat in dit geval dubieus is gehandeld. Wel dat de uitleg me iets te makkelijk in de oren klinkt.



Banken blijven banken tenslotte.