BeursVandaag: Risk-off

Helaas, haperende futures na een sussende Fed, records voor de Nasdaqs en Just Eat Takeaway neemt Grubhug al over!

De overnamesom is $7,3 miljard volledig in aandelen. Dat gaat snel, Just Eat is amper binnen of hier is de volgende overname al. IJzer smeden als het heet, is denk ik het motto en het bedrijf staat nu wel in één keer in de VS op de kaart. Uberje van eigen deeg, zei oma vroeger al. Nu nog even rekenen.

Bloomberg hierover:

Just Eat https://t.co/VZS43KeT8g agreed to acquire Grubhub, a deal that creates one of the world’s largest meal-delivery companies https://t.co/htgilXPcPo — Bloomberg Markets (@markets) June 11, 2020

Er is meer, Unilever past de juridische structuur aan. Het wordt een Brits bedrijf.

Rood heeft cijfers:

Bloomberg meldt ook dit, want de futures bakken er weer helemaal niks van. Het zal? Ik vind dit vergezocht, want de koersen liepen vannacht gestaag terug. Risico-aversie is er, houdt het daar maar op en andere beweringen zijn niet te staven.

Global stocks retreated Thursday amid fears of a second wave of the coronavirus in the U.S. and overnight caution from the Federal Reserve.

Kijk maar, dit is echt slecht. Azië in de min, olie fors lager, dollar trekt aan, de Amerikaanse rente daalt vier basispunten en de Duitse ook. Risk-off dus en dan ben ik bang dat de usual suspect aandelen..?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en Goldman Sachs zit voor 10% in Unibail.

07:47 Cabinevakbond naar rechter over toekomstige ontslagen bij KLM

07:35 RoodMicrotec levert jaarverslag af

07:34 Moederbedrijf Miss Etam tast in duister over transacties

07:33 Stemrecht The Capital Group in Fagron meer dan 10 procent

10 jun Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl telt miljarden neer voor Grubhub

10 jun Ford roept 2,2 miljoen auto's terug in Verenigde Staten

10 jun Wall Street sluit gemengd na rentebesluit Fed

10 jun Goldman Sachs voor 10 procent eigenaar van Unibail

10 jun Marel is klaar met aandeleninkoopprogramma

10 jun Amerikaanse rente blijft nog lang op laag niveau

10 jun 'Generali bekijkt opties Zwitserse verzekeringstak'

10 jun Gemengde tussenstand op Wall Street

10 jun 'EssilorLuxottica houdt vertrouwen in Grandvision-deal'

10 jun 'Boeing wil 737 MAX eind deze maand laten testen'

10 jun Overname King Kullen door Ahold Delhaize gaat niet door

10 jun Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl grote verliezer op Damrak

Analistenadvies luidt:

Aegon: naar €2,70 van €2,90 - Barclays

NN: naar €39,40 van €39,60 - Barclays

Just Eat Takeaway: naar 10.1555P van 9847P - JP Morgan

Unibail: naar under weight van neutral en naar €58 van €70 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

14:30 VS inflatie PPI mei 0,1% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 Adobe Q2-cijfers

En dan nog even dit

Nog even een verslag:

The Federal Reserve kept interest rates near zero and said it plans to keep them low until 2022. More here: https://t.co/X5KRxaPFdN pic.twitter.com/gAVQtmgS6L — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

Intussen in Europa:

The European Central Bank is preparing a ‘bad bank’ scheme to mop up an expected wave of bad debt as it anticipates hundreds of billions of euros in unpaid loans, according to @Reuters sources. More here: https://t.co/Lwmpod8l4k pic.twitter.com/QBuWdO8pTO — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

10.000 op het bord:

The Nasdaq continued its relentless climb to hit another record high, but the Dow and S&P 500 finished lower in a choppy session Wednesday. More: https://t.co/eyBaKUVqyz pic.twitter.com/lLcaHxzN2x — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

En 1000 op het bord:

Tesla CEO Elon Musk told his staff it was time to bring the Tesla Semi commercial truck to ‘volume production,’ sending the automaker’s stock skyrocketing to over $1,000 a share for the first time. More here: https://t.co/ZjkgWxlnI5 pic.twitter.com/N8GDkwyDzn — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

De buurman:

Nikola in talks with automakers for Badger pickup truck production: founder https://t.co/i8htpSa4QP pic.twitter.com/pPmcvPTu8v — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

Een IPO in Hong Kong!

LATEST: JD is said to guide pricing Hong Kong listing at HK$226 each https://t.co/5i72TjQIS9 — Bloomberg Markets (@markets) June 11, 2020

Maar:

Chinese e-commerceplatform #JD.com wil $3,9mld tanken via 2de notering op Hong-Kong. Volgt zo #Alibaba (haalde $13mld op), gamingbedrijf #Netease (deze week) en #Baidu (nadien) door spanningen tussen VS en China: CH bedrijven herbekijken afhankelijkheid van VS kapitaalmarkten. pic.twitter.com/4Gb3ScjnMZ — Tom Simonts (@TSimonts) June 11, 2020

Na IBM:

Amazon pauses police use of its facial recognition tech for a year https://t.co/Ms63h9iLco pic.twitter.com/dWoZG6JklK — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2020

Wat?

At $189 billion, Tesla now has a higher market cap than...

GM

Ford

Fiat Chrysler

Daimler

Ferrari ...

Combined ($178 billion). $TSLA pic.twitter.com/S0zuYezjSy — Charlie Bilello (@charliebilello) June 10, 2020

Inderdaad:

Een jaar geleden raakt de markt overspannen van dit soort berichten. Nu haalt ze de schouders er voor op. De risico's zijn niet anders, de perceptie wel. pic.twitter.com/dDlDqlN5wV — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 11, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.