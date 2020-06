Fed: Duivisch en -6,5%

Blijft leuk dat de lang run raming van de rente op 2.3-2.5% wordt gezet terwijl de debt to gdp ratio van de VS inmiddels op 130%!? staat. Dit terwijl de probleemkinderen zoals Italië en Portugal op 137% en 120% staan. De rentelasten gaan ze nooit kunnen dragen en aflossing kunnen we inmiddels al geheel op onze buik schrijven.



Straks zul je zien dat de FED toestemming krijgt om naast government bonds ook te investeren in corporate bonds en binnen afzienbare tijd ook equities. Als er dan vertrouwen blijft in de markt hebben we binnen de korstte keren een situatie Japan waar centrale banken met gedrukt geld in bezit zijn van de hele markt.



Hoe radicaal en belachelijk het ook mag klinken is een currency reset de enige uitweg die ik nog voor me zie. Of dat nu is of met 10 jaar zeg het maar. Maar een ding is zeker het wereldwijde economische systeem wordt met de dag fragieler.