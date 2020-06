Slotcall: Overnamenieuws en Fed

In de aanloop naar de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell zakt de AEX 0,4%. De markt verwacht dat de rente gehandhaafd blijft op 0,25%. Veel interessanter is wat Powell om 20.30 uur gaat zeggen over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie.

Door de coronacrisis heeft de Fed nog geen outlook voor 2020 afgegeven, maar dat zullen ze vanavond waarschijnlijk wel doen. Toch is het de vraag of de markt hier fors op zal bewegen. Niemand weet of er een tweede coronagolf aankomt, dus ook Jerome Powell niet.

Daarnaast heeft Powell vorige maand al gezegd dat de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog op komst is. Destijds reageerden de beurzen daar ook niet op. Dat komt omdat iedereen al weet dat we dit jaar moeten afschrijven.

Tot slot rekent de markt niet op extra stimuleringsmaatregelen van de Fed, maar in het huidige tijdperk zou de centrale bank zomaar voor een verrassing kunnen zorgen. Het is de moeite waard om het te volgen, dus zal Arend Jan u vanavond live op de hoogte houden van het rentebesluit en de persconferentie van Powell.

Just Eat Takeaway

De grootste bleeder van het Damrak is Just Eat Takeaway (-13,3%). Rond 16.15 kwam naar buiten dat het bedrijf de overnamestrijd om de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub gaat winnen van Uber.

De koers kelderde vanaf dat moment spijkerhard. De angst is dat Just Eat Takeaway een flinke prijs moet betalen voor Grubhub. Een bedrijf als Uber troef je natuurlijk niet zomaar af.

Als het Just Eat lukt om Grubhub over te nemen dan zet de maaltijdbezorger van Jitse Groen voor het eerst voet aan de grond in Amerika. Het belooft een spannend avontuur te worden, want de Amerikaanse markt staat bekend om zijn lage marges.

Om te kunnen overleven zijn schaalvoordelen van groot belang. In Nederland en Duitsland heeft Just Eat Takeaway de concurrentie op de knieën gekregen, maar dat is absoluut geen garantie voor succes in de VS. Er zijn immers meer Europese bedrijven die daar nat zijn gegaan.

#JustEatTakeaway bevestigt dat ze met #Grubhub over fusie praat. Koers oranje bezorger nu -13,5%. Beleggers vinden wellicht weer dure fusie/overname net na de vorige (JustEatTakeaway zelf is nog maar amper in kannen en kruiken) te gortig , of vrezen mss biedingsstrijd #AEX pic.twitter.com/1se5FJHtNd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 10, 2020

AMX onderuit

Het is weer een slagveld binnen de midcap. Zonder duidelijk aanwijsbare reden gaan coronagevoelige aandelen zoals Air France-KLM (-7,6%), Fugro (-6,1%) en Basic-Fit (-2,7%) onderuit. Het is een duidelijk signaal dat de rust nog niet terug is op de aandelenmarkt.

Door al het koersgeweld zien we de VIX weer oplopen tot boven de 30. Dit betekent goed nieuws voor Flow Traders (+0,9%), want de handelaar in bied- en laatprijzen kan hierdoor hogere marges maken.

Als de paniek terug komt op de markt zullen de handelsvolumes stijgen en nemen de spreads toe. Wellicht behoort het aandeel daarom tot het selecte groepje winnaars binnen de AMX.

Rentes

De spreads lopen vandaag hard op. Daar waar de Duitse tienjaarsrente twee basispunten zakt, vliegt de Italiaanse yield zes punten omhoog. Kortom, het is risk on op de rentemarkt