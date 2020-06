Onderste plaatje is van 09:20 uur en deze screendump is van nu. Dit heet toch een reversal day? We zijn twee uur verder en kijk eens naar Unibail, Fugro en de rest. Wat een beurs. Heerlijk handelen, zeker, maar écht beleggen is er eigenlijk niet bij tot we weer betrouw- en voorspelbare fundamentele data hebben.

Damrak dus nu:

En Damrak toen, ofwel twee hele uren geleden. Er is in die tijd geen richtgevend brede marktnieuws verschenen, ofwel verzin een mooi verhaal bij de bewegingen.