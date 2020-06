De gratis kwartjes van NIBC

Ter memorie, het bod van BlackStone is €7 plus €0,53 (bevroren) dividend. Kijk, de koers staat boven €7. Wat is hier bijzonder aan? Normaal staat bij een bod de koers iets eronder. Bij een overname moet u altijd maanden op uw geld wachten en dan is verkopen en geld elders inzetten logisch. Vandaar de korting.

Bij NIBC is dat nu even lastig, want ja: dat dividend. Komt dat nog en wanneer dan? Compleet onduidelijk. U ziet aan het plaatje dat de markt bij het verlaagde bod eerst dacht: laat maar hangen. Nu, met het snel oplopen wellicht van de andere financials, is er misschien hoop dat het dividend sneller... Vul het zelf in.

Ja, op papier liggen er toch twee gratis kwartjes te wachten bij NIBC. Misschien dat de koers boven of onder €7 de komende tijd een leuke financials sentimentsgraadmeter is.