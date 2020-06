BeursVandaag: Duizelingwekkend

Het slot was er net onder, maar zowel de Nasdaq 100 als de Nasdaq Composite zetten gisteren vlak achter elkaar 10.000 op het bord. Duizelingwekkend.

Korter en treffender dan dit kan bijna niet. Wat er ook gebeurt, de technologie-index stijgt door, lijkt het wel. Totdat een keer... Maar ja, hoe vaak is dat intussen al niet geroepen en hoeveel rendement heeft dat wel niet gekost? Om een idee te geven: iedereen vond ooit Google en Facebook veel te duur. Bij de beursgang.

Nasdaq hits record high as U.S. recession becomes official https://t.co/rr8ZDf3Eam pic.twitter.com/RFScObgeBt — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

En de beursopening? Die lijkt weer hoger te worden. Het is alleen afwachten of het nu Team 1 is op het Damrak - Adyen, ASML, Galapagos, Prosus, Wolters Kluwer en consorten - dat de stijging gaat aanvoeren, of Team 2 met financials, Unibail, Randstad, ArcelorMittal en Royal Dutch Shell. Of wie zelfs gaat dalen.

Chinese inflatie zakt verder en dat is zowat het enige nieuws nu. We doen het weer zonder bedrijfscijfers en het enige agendapunt echt van belang is een Fed-rentebesluit. De rente blijft 0,00-0,25%, maar de bank geeft nieuwe economische ramingen en we krijgen updates van van alle programma's. Ook duizelingwekkend.

Verder is er Amerikaanse inflatie en intussen openen de futures weer hoger. De Nasdaq 100 future flirt alweer met die 10K. De dollar verzwakt al verder - misschien nog wel het spannendste item vanavond - de Amerikaanse rente zakt een basispuntje en de Duitse stijgt er eentje. Olie ligt slecht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met negentien ontslagen en geen dividend bij Porcelyne Fles:

08:03 Chinese producentenprijzen weer flink gedaald

07:33 'Tijd dringt voor Commerzbank om verbeteringen door te voeren'

07:33 IEA: schok op wereldwijde aardgasmarkt door crisis

07:31 Citi verlaagt advies Randstad09 jun Gemengd slot op Wall Street

09 jun Portugal steunt vliegmaatschappij TAP met 1,2 miljard euro

09 jun Gemengd beeld op Wall Street

09 jun 'Schaliegaspionier Chesapeake op randje faillissement'

09 jun Grote belegger kritisch op Hongkong-standpunt HSBC en StanChart

09 jun Kardan-dochter zet vervroegde afbetaling door

09 jun Royal Delft schrapt banen vanwege wegblijven toeristen

09 jun Banken bij verliezers op rood Damrak

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar $14 van $12 - Keybanc

Randstad: naar neutral van buy (€41) - Citigroup

De AFM meldt deze shorts en ja, ze lopen terug bij Fugro:

De agenda:

03:30 China inflatie CPI mei -0,8% MoM (verwacht (-0,5%)

03:30 China inflatie PPI mei -3,7% YoY (-3,3%)

12:00 Bijeenkomst OPEC

14:30 VS inflatie CPI mei -0,1% MoM

16:30 VS olievoorraden 3,04B

20:00 Fed rentebesluit 0,00-0,25%

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

Vanavond:

Fed completes its latest policy meeting on Wednesday with attention turning from its massive response to the coronavirus pandemic and toward its still-developing plans to strengthen and lengthen a nascent economic recovery https://t.co/qLkWnqa0eF by @hpschneider pic.twitter.com/He3RofgQ8y — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2020

Nog meer:

Trillions of dollars of additional stimulus is expected to come from the Fed and Congress, according to the latest CNBC Fed Survey. https://t.co/u2zujsxy8d pic.twitter.com/yFw9tnTNtR — CNBC (@CNBC) June 10, 2020

Ook dat nog, niet goed voor Royal Dutch Shell:

The #Covid19 pandemic & a mild winter have delivered a historic shock to the global natural gas market, with demand set to fall 4%, or 150billion cubic metres in 2020 - twice the amount lost after the 2008 financial crisis.@IEA’s new report has more ?? https://t.co/eO0kn3LaWY pic.twitter.com/JTQg9scDm7 — Fatih Birol (@IEABirol) June 10, 2020

Hoeveel en snel kan Adyen ook nog groeien?

Fintech startups chipped away at U.S. banks’ customer base for years. Now banks says they’re taking some market share back. https://t.co/WC0gwxfzw6 — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2020

Voor Prosus aandeelhouders:

Tencent is rekindling its courtship of Japan's fabled anime and manga studios https://t.co/XkQYZlWTus — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2020

Catastrofaal:

WATCH: Airlines are set to lose $84 billion this year, according to a forecast https://t.co/NPafoDKaeo pic.twitter.com/YkbLbH7e8T — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2020

Airbus was toch nul?

Boeing jet deliveries sink to just four in May https://t.co/MvMapPLWSW pic.twitter.com/R7IgeAsIDe — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

Eén keer raden wat dit voor bedrijf is:

I love the smell of mania in the morning. pic.twitter.com/L62kiMHAj6 — Charlie Bilello (@charliebilello) June 9, 2020

Zoals het appje thuis tikt:

TikTok CEO Mayer meets with EU commissioner about fighting disinformation on the short video app https://t.co/CvYoMiFi0G — CNBC (@CNBC) June 10, 2020

Dit is nieuw anno nu, bedrijven die:

Factbox: Corporations pledge $1.7 billion to address racism, injustice https://t.co/vapAHQSvbQ pic.twitter.com/QyzMRAt8cr — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2020

Dit ook. Verkeerde meningen worden niet meer op prijs gesteld:

CrossFit CEO resigns after comments about George Floyd https://t.co/SeEEvLB2m8 — MarketWatch (@MarketWatch) June 10, 2020

FD over DeGiro:

Commentaar | Ook goedkope broker moet zich aan regels houden https://t.co/kcZb4kus3h pic.twitter.com/y0JTWdr1MT — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 9, 2020

Wut?! Oh wacht, 020 heeft een burgemeester die alles goed vindt, dat zal het zijn :-)

Amsterdamse kantorenmarkt is booming https://t.co/9uH4qJCthF — BNR Nieuwsradio (@BNR) June 10, 2020

Wie durft de Hang Seng te kopen?

The tide is turning for Hong Kong stocks at a 50% discount to the S&P 500 https://t.co/13nbKkROSR — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2020

Hoort u het ook eens van een ander:

Stocks have made a $21tn rebound since March but the debate goes on about whether the rally is a bear market bounce, doomed to end. Risk of correction is rising as global stocks trading at their highest valuation since 2002. https://t.co/rD1OsoSsDM pic.twitter.com/TPqJiILRss — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 10, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.