Slotcall: Vandaag is rood

De AEX sluit 0,8% in het rood, maar waarschijnlijk doen de meeste particuliere beleggers het vandaag nog een tikje slechter. De enige reden waarom de hoofdindex de schade binnen de perken houdt, is de stijging van ASML (+1,3%) en Prosus (+2,5%).

Bankaandelen, oliebedrijven, bouwers, vliegtuigmaatschappijen en winkelvastgoed gaan helemaal door het putje. Dat zijn nou net de aandelen waar we er in Nederland veel van hebben. De opmars van de crapaandelen lijkt dus even gestuit.

Een grote trigger kunnen we hier echter niet voor vinden. Ok, de Franse centrale bank kwam met een voorspelling dat de Franse economie dit jaar met 10% gaat krimpen en dat we in 2022 pas op het niveau zijn van voor de coronacrisis.

Het is alleen de vraag hoeveel waarde we aan deze voorspelling moeten hechten. Het is namelijk totaal niet in te schatten of er een nieuwe coronagolf komt en wat precies de schade is in het tweede kwartaal. Laat staan wat ons in de tweede jaarhelft te wachten staat.

Kortom, het is in deze tijd praktisch onmogelijk om een goede voorspelling te doen. Dat zagen we wel aan het banencijfer van afgelopen vrijdag. Maar goed, dat maakt beleggen natuurlijk wel zo leuk. Als we alles al weten dan gebeurt er niets meer op de beurs. De spanning zit hem in de onzekerheid die er op dit moment is.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (-4,5%) behoort tot de grootste bleeders van de dag. Bloomberg publiceerde vanochtend een interview met CEO Ben van Beurden. Het interview ging voornamelijk over de energietransitie. Van Beurden gaf aan dat hij ernaar streeft dat het bedrijf in 2050 geen emissies meer uitstoot.

Verder kwam de dividendverlaging nog aan bod. Van Beurden koos ervoor om het dividend te verlagen, omdat het bedrijf niet beschikte over voldoende middelen om het hoge dividend mee te betalen. Wat misschien een teleurstelling is voor de markt, is dat er geen tijdspad wordt gegeven over wanneer het dividend weer op het oude niveau is.

Om de gehele koersdaling te wijten aan het interview gaat wat ver, maar Total (-2,8%), Chevron (-0,9%) en Exxon Mobil (-2,2%) houden de schade significant beter binnen de perken.

Shell wants to cut all emissions to net zero by 2050, we spoke to their CEO about it https://t.co/d8pYlDWhuf — Bloomberg (@business) June 9, 2020

Basic-Fit

De institutionele beleggers die vanochtend de aandelen Basic-Fit (-3,9%) hebben gekocht voor €25 zullen waarschijnlijk balen. De sportschoolketen haalde tegen een discount van 1,4% ten opzichte van de slotkoers van gisteren ruim 133 miljoen uit de markt.

Toch krijgt het aandeel vandaag een tik. Het nadeel van een emissie is dat beleggers de winst met meer aandeelhouders moeten delen. Hier staat tegenover dat het risicoprofiel van Basic-Fit omlaag is gegaan en dat het sneller kan beginnen met openen van nieuwe vestigingen.

Of deze koersdaling een geschikt moment is om in te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Nederlandse- en Duitse tienjaarsrente blijven redelijk dicht bij huis, maar de Amerikaanse yield maakt een behoorlijk duikvlucht.

Nederland: +1 basispunt (-0,13%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,32%)

Italië: +5 basispunten (+1,46%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+0,34%)

Verenigde Staten: -6 basispunten (+0,82%)