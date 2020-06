Tracker Tips: Toch beleggen in bitcoin?

Behalve via aandelen of futures wordt het binnenkort ook mogelijk om te beleggen in bitcoin met een nieuwe ETP. Dit product neemt veel technische hobbels weg die veelal gepaard gaan met cryptohandel.

ETC Group introduceert het eerste cryptocurrency exchange traded product (ETP) met de zogenoemde BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto, op de Duitse Xetra-beurs via platform HANetf. Deze ETP gaat bekend staan onder ticker BTCE.

BTCE zal later deze maand worden gelanceerd na goedkeuring van BaFin, de Duitse financiële toezichthouder. Deze had op 2 maart jl. aangekondigd dat het digitale valuta officieel erkent als financiële instrumenten.

Bitcoin

Met de recente stijging van de koers van de bitcoin neemt de interesse naar cryptocurrencies weer toe. Vanaf de dip medio maart is de waarde inmiddels bijna weer verdubbeld, zoals op onderstaande grafiek is af te lezen.



Alternatief voor aandelen of futures

Naast het inspelen op de bitcoinkoers via gerelateerde aandelen of futures, wordt het nu ook mogelijk om te beleggen in bitcoin met deze ETP.

Het verhandelen van bitcoin via een ETP-structuur neemt technische uitdagingen weg die veelal gepaard gaan met crypto’s, zoals het opzetten van een zogeheten wallet of de handel op ongereglementeerde platforms.

Het haalt ook de noodzaak weg om cryptografische sleutels te beheren of deel te nemen aan blockchain-technologie.

Beleggers kunnen zo profiteren van de voordelen van het handelen in bitcoin via een gereguleerde beurs, terwijl ze ook de mogelijkheid hebben om deze in te wisselen in euro's, als ze dat willen.

Er zijn al een aantal partijen op de markt die bitcoin-ETP's aanbieden, waaronder WisdomTree, die afgelopen december een bitcoin-ETP op SIX Swiss Exchange lanceerde. Ook crypto-uitgevers zoals 21Shares en CoinShares bieden soortgelijke producten aan.

Voldoende liquiditeit

De fysiek gerepliceerde BTCE volgt de prijs van bitcoin en kost 2% op jaarbasis. Nederlandse beleggers moeten echter geduld hebben, want BTCE wordt voorlopig alleen gepaspoort naar het VK, Italië en Oostenrijk.

De uitgevende instelling is een partnerschap aangegaan met zogeheten liquidity providers op de beurs, om te zorgen voor voldoende liquiditeit en krappe bied- en laatspreads.

Meer interesse

Het is de vraag of deze vereenvoudiging van verhandelen wellicht zou kunnen leiden tot nog meer interesse van grotere investeerders. Het is de trend dat deze groep beleggers naast goud bijvoorbeeld in bitcoin handelen als afdekking tegen het huidige economische klimaat.

Volgens de laatste data van de CME Bitcoin-futures is het volume onlangs flink gestegen, als gevolg van de toegenomen volatiliteit en de recente derde halving in bitcoin vorige maand.

De verwachting is verder dat institutionele beleggers de bitcoinpositie in hun portefeuille vergroten, mede door de stimuleringspakketten die worden opgelegd door de Federal Reserve en het Amerikaanse Congres.