Onder de Damrak motorkap: draait de markt?

Alweer dit plaatje. Omdat het moet. Want wat een puinhoop. Kijk wie de stijgers zijn, dat zijn juist de aandelen die de laatste tijd achterbleven. De fondsen die de indices opdreven liggen nu te spartelen in de kliko. Van kwaliteit naar crap en weer terug: is dit mogelijk einde rally, waar wij u deze dagen al op attendeerden?

Dat weten we pas achteraf en ik voorspel nooit, maar als u aan een mogelijke marktdraai wil verdienen, moet u nu risico nemen en positie innemen. Veel tijd om daarover na te denken, hebt u denk ik niet. Het gaat steeds snel dit jaar. Dollar, rentes en volatiliteit bevestigen nu de plotselinge risk-off modus.