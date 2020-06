Veel ondernemers waren vorige maand

optimistischer over de toekomst van hun

zaak dan in april.Vooral winkeliers

waren volgens het CBS positiever.In

april dacht 9% het nog een jaar vol te

kunnen houden,in mei was dat 65

zegt CBS-hoofdeconoom Van Mulligen.

Hij is blij dat het vertrouwen weer wat

opkrabbelt,mede dankzij de versoepeling

van de coronamaatregelen.