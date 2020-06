BeursVandaag: Het is een wonder?

Houd u vast: de S&P 500 staat nu ook in de plus dit jaar en de Nasdaqjes jubelen zelfs op een all time high!

Deze indices staan ook op een haar van 10.000, het is geen procent meer. Zeg maar of u het een wonder, een bubbel, een wonderbubbel of bubbelwonder vindt... U hebt er in ieder geval vast een mening over. De indices zijn wel weer net zo duur als tijdens de dotcomhype, dus nu graag de winst(verwachting)en nog.

Ergo, de markten blijven vooruitlopen op weer heel goede tijden...? Winsten dan.

Opvallend is dat de rally onderliggend van kleur is verschoten. Eerst droegen technologie, winnaars en defensieve fondsen die, toen de achterblijvers en nu zijn het de afgestrafte aandelen en die met issues. Zie Air France-KLM, Fugro en Wereldhave gisteren. Wie nu nog? Ergo, de rally kan in schoonheid sterven.

Laatste nieuws, Basic-Fit. Hopsakee, dat heeft die 5,3 miljoen aandelen van gisteren al geplaatst en slechts tegen 1,4% korting ten opzichte van de slotkoers gisteren. Verbluffend dit bedrijf? Het is na een paar maanden nog niet open, of het denkt alweer aan waar het in maart abrupt mee stopte: groeien.

Verder is er nu voorbeurs de typische stilte van in-between-earnings-seasons, zou ik zeggen. Er is niet zoveel nieuws, er zijn geen cijfers en er zijn amper macrodata. De agenda is ook vrij leeg, ofwel we moeten het even van sentiment hebben. En dat zit wel goed, geloof ik, hoewel u dat weer slecht kan vinden.

De Europese futures openen in ieder geval hoger en verder zijn het bescheiden uitslagen. Opgelet, de WTI-koers klopt wel, maar het moet +0,7% zijn. Foutje, sorry. De Amerikaanse rente daalt vier en de Duitse één basispunt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en heeft de nieuwe ABN Amro-CEO eigenlijk zijn nieuwe collega's al eens gezien?

07:29 ABN Amro werkt met testgroep aan heropening hoofdkantoor

08 jun Staalindustrie wil importquotua EU omlaag

08 jun Wall Street zet opmars voort

08 jun Fitch bevestigt rating DSM op A-

08 jun Lufthansa-dochter Austrian krijgt steun van overheid Oostenrijk

08 jun Buffers helpen banken door coronacrisis heen

08 jun Wall Street houdt bescheiden winsten vast

08 jun AFM wil standaard voor rapporteren niet-financiële informatie

08 jun Aandeelhouders Aedifica akkoord met aanpassen boekjaar

08 jun Basic-Fit geeft nieuwe aandelen uit voor groeiplannen

08 jun 'Niet zomaar goedkeuring voor fusie tussen PSA en Fiat Chrysler'

08 jun Europese beurzen sluiten in mineur

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1165 van €750 - Citigroup

Philips: naar €41 van €35 - Credit Suissse

De AFM meldt deze shorts met per saldo geen lagere posities voor BAM, Fugro en Unibail:

De agenda met onze inflatie:

06:30 Nederland inflatie (CPI) apr 1,2%

09:00 AB Inbev notering ex-dividend

11:00 EU BBP Q1 (herziend) -3,8% QoQ

16:00 VS JOLTS vacatures apr 5M

En dan nog even dit

Nog even dan:

The Nasdaq posted a record closing high, becoming the first of the major indexes to confirm a new bull market, while the S&P 500 ended in positive territory for the year. More here: https://t.co/RQVE1Fay0I pic.twitter.com/EBRxO8XlaO — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

Bij deze, 1,2% inflatie dus:

Net als in april waren consumentengoederen en -diensten 1,2 procent duurder dan vorig jaar.https://t.co/siJQucImmp pic.twitter.com/wupQ0Ou73M — CBS (@statistiekcbs) June 9, 2020

Zo, dit is wel bijzonder. En serieus.

IBM to stop offering facial recognition software and oppose any use of such technology for purposes of mass surveillance and racial profiling https://t.co/H0N4cdwb0W $IBM Live updates on protests surrounding the killing of George Floyd https://t.co/yRd20GBYqC pic.twitter.com/IaUL8blDKS — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

Dingetje:

TSMC says still in talks about subsidies for new U.S. plant https://t.co/memhRywDh3 pic.twitter.com/RLFpms1rt7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

Deze hoort bij de TSMC tweet, zou ik bijna zeggen:

Huawei owns the most patents on 5G technology, ensuring the Chinese company will still get paid despite U.S. efforts to erase it from the supply chain https://t.co/p1fMrUn8ci — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2020

Oh jee?

Elon Musk told Tesla employees the company is having issues boosting output of its new Model Y crossover https://t.co/nnF0y4UCOZ — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2020

Hoppa:

JUST IN: The Hong Kong government will bail out Cathay Pacific in a HK$40 billion ($5.2 billion) restructuring that includes HK$30 billion in loans and a stake, South China Morning Post reports https://t.co/mZU96Qda0q — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2020

Ook dat nog:

WATCH: Fiat Chrysler’s merger with Peugeot-maker PSA could face trouble with regulators https://t.co/eIYRlPnGfk pic.twitter.com/YKt8X7QpKd — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

Stay at home stock, interesse?

What sets Zoom apart from competitors like Google’s Meet, Microsoft’s Teams and Facebook’s Rooms? Here’s what Zoom CFO Kelly Steckelberg says. pic.twitter.com/sgqJqXBMYN — CNBC (@CNBC) June 9, 2020

De boel komt ook meteen weer tot leven:

The U.S. IPO market is gearing up for another busy week with eight deals on tap expected to raise about $2 billion, led by Azek Co., a maker of materials for outdoor living products. https://t.co/wjR99dQvap — MarketWatch (@MarketWatch) June 9, 2020

Goh:

A deal to extend record OPEC+ output cuts was going smoothly -- until Saudi Arabia and Russia discovered just how much some of their allies had been cheating https://t.co/tylzQQK3hE — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2020

Ontwikkelingen gaan ook hier sneller dan gedacht:

WATCH: According to the International Renewable Energy Agency, the cost of building new renewable plants is cheaper than keeping many existing coal plants running pic.twitter.com/8D4jUZLh2z — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2020

Tot slot, helaas:

The U.S.-China 'cold war' is here — and Beijing may target Washington's allies, analysts say https://t.co/DcbHKBLHr6 — CNBC (@CNBC) June 9, 2020

Tot slot, helaas: