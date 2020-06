Slotcall: Craprally

De AEX (-1,2%) doet vandaag een stap terug. Het zijn de zwaargewichten ASML (-4,7%) en Prosus (-2,0%) die de hoofdindex lager zetten. Hierdoor presteren we in Amsterdam beduidend slechter dan de overige Europese indices.

Het zijn vooral de zwakke bedrijven die de weg omhoog vinden. Hier in Amsterdam hebben we Fugro (+14,6%), Wereldhave (+14,8%) en Air France-KLM (+8,5%), maar in het buitenland zijn de koersuitslagen zelfs nog groter.

Fondsen die op het randje van de afgrond staan, zoals Transocean (+24,5%) en Chesapeake Energie (+134,5%) hebben de smaak helemaal te pakken. Dat terwijl er vandaag praktisch geen nieuws is. Dit soort bewegingen zouden door shorters veroorzaakt kunnen worden.

Deze partijen nemen hun winst en kopen dan de aandelen in grote getale terug. Dat brengt de koers op gang en omdat het aandeel zo hard stijgt, duiken er nog meer speculanten bovenop die een ritje willen meepikken.

Fugro straalt

Dit zien we ook gebeuren bij Fugro (+14,6%). Vanochtend was het helemaal gekkenhuis. Het aandeel opende 5% hoger en rond lunchtijd stond er ineens +30% op het bord. Dat terwijl het bedrijf niet met een persbericht is langsgekomen.

Het volume van 13 miljoen stuks is bijzonder hoog, dus zou het zomaar kunnen dat shorters inderdaad aan het coveren zijn. Zeker weten kunnen we het pas over twee dagen, want dan worden de wijzigingen in het shortersregister openbaar gemaakt.

Fugro blijft simpelweg een aandeel voor de daghandel. De fundamentals van het bedrijf blijven immers beroerd. Oliebedrijven investeren voorlopig geen geld in de zoektocht naar nieuwe olievelden, de schuldgraad is hoog en op dividend hoeft u niet te rekenen. Maar goed, het nodige leed zit natuurlijk wel al in de koers van het aandeel verwerkt.

Wereldhave +14,8%

We zien dezelfde gekte bij Wereldhave (+14,8%). Daar waar Unibail Rodamco (-2,3%) en Eurocommercial Properties (-2,8%) terrein prijsgeven, spuit Wereldhave zonder nieuws omhoog. Het is leuk nieuws voor de aandeelhouders, maar met beleggen heeft het vrij weinig te maken.

De beurswaarde van Wereldhave bedraagt ongeveer €450 miljoen en de schuldenberg €1,3 miljard. Hier staat weliswaar op papier €2,8 miljard aan vastgoed tegenover, maar iedereen weet dat hier flink op moet worden afgeboekt.

Een voordeel van een beursnotering is dat bedrijven gemakkelijker geld kunnen ophalen, bijvoorbeeld door de uitgifte van nieuwe aandelen. Die vlieger gaat bij Wereldhave dus niet op. Dit maakt het een extra risicovol aandeel.

Weet het winkelvastgoedfonds de crisis te overleven dan kan het aandeel rustig nogmaals verdubbelen, maar aan de andere kant is een faillissement of een sterke verwatering van het aandelenkapitaal niet ondenkbaar.

#Fugro en #Wereldhave zijn allebei in problemen (overleven is credo) en deden nog amper mee aan beursherstel. Vandaag exploderen ze. Wie weet loopt rally zo ook op einde, want achterblijvers raken op (#AirFranceKLM ook al +9%) om #AEX en Damrak verder op te zwepen? pic.twitter.com/bsKUady9tp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 8, 2020

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Groot zijn de uitslagen echter niet.

Nederland: -3 basispunten (-0,14%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,32%)

Italië: - 1 basispunt (+1,40%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+0,33%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (+0,88%)