Shell en het dividend. Alweer

Is het ooit voorgekomen dat een aandeel dividend verlaagde en een kwartaal later verhoogde? Ik ken geen enkel precedent, maar misschien gaat we het meemaken bij Royal Dutch Shell? U las het dit weekend, de verlaging naar $0,16 van $0,47 per kwartaal van 30 april verrastte ook de (groot)aandeelhouders.

Ik pik dit even mijn tekst uit mijn eigen vooruitblik van gisteren:

En toen was er FT. Alle grootaandeelhouders van Royal Dutch Shell stonden al op hoge poten op de stoep? Dividendverlaging is één, maar waar is dan die strategie waarmee Shell haar aandeelhouders vertelt hoe ze de komende jaren voor opbrengst gaat zorgen, is de grote gemene deler van de aandeelhouderskritiek.

Als die olieprijs blijft stijgen kan Shell deze zomer bij de H1-cijfers aankondigen dat... Gaat ver, maar Olies geeft wellicht bij die rapportage meer duidelijkheid. Verder is het goed om te zien dat het concern die dividendverlaging niemand vertelde. SA en Noors oliefonds kochten zelfs vlak voor de verlaging nog dik bij.

Uiteraard blijft het wel onthutsend om te zien dat grootaandeelhouders more equal than other shareholders zijn. Ik wil ook wel eens een bakkie doen met de CEO of CFO, u toch ook? Wanneer gaan jullie deze praktijken nou eens verbieden AFM en DNB? Of verplicht persbericht bij bezoek, of zet er camera met livestream op.

Die dividendverlaging volgde een paar dagen nadat oliesoort West-Texas Light Intermediate (WTI) die verbijsterende minus $40 neer zette. Intussen staat er nu weer plus $40, ofwel kom straks in augustus maar door met weer die oude vertrouwde $0,47 kwartaaldividend per aandeel, beste Koninklijke?

Op zich is dat geen probleem, het kan en mag, maar de board staan dan wel even in haar hemd. Da's na een dag wel vergeten en niemand die gaat klagen als het geld weer naar ons toekomt, dat ook. Bij mijn weten zijn ze bij Shell - laat ik het zo zeggen - alleen niet zo bezig met real time olieprijzen en de waan van de dag.

De lange scenario's zijn dacht ik het belangrijkste en ik weet niet hoe daar de meters uitslaan. De lange en langste futures zijn in ruim een maand in ieder geval veel minder drastisch opgelopen dan de korte. Intussen presteert Shell van alle majors wel het beroerdste van allemaal dit jaar. Zelfs Equinor doet beter.

Dat fonds heb ik er bijgezet, omdat de Noren ook hun dividend verlaagden. Ik weet niet hoe belangrijk underperformance voor de board van Shell is, maar dit kan misschien in één keer uit de koers lopen als... Ja, iets met dividend.