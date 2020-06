Over winnaars en verliezers Damrak

(AJK) Adyen is het beste voorbeeld en ASML is de grootste uitzondering. Zie vandaag, het is leuk dat al die in maart zo verschrikkelijk afgestrafte fondsen nu zo hard gaan. Hoe zit eigenlijk met de pioniers van de rally? Die hebben niet zoveel haast meer.

Vandaag trekken Fugro en Weredlhave de kar op het Damrak en niet zo'n beetje ook. Dat zijn met Air France-KLM zowat de meest aangeslagen en problematische fondsen op het Damrak. Special occasions noemen we zo ook wel. Welke aandelen moeten hier na dan nog de rally dragen? Misschien loopt die wel op z'n end.