TA: AirFrance-KLM klaar voor de klim

quote:

Voorheen shortlong schreef op 8 juni 2020 07:24:





misschien eindelijk een keer de kleur rood op de borden







Daar gaan we weer, MISSCHIEN.



Je hebt net een berg geld verloren en begrijpelijk dat je dat snel terug wil verdienen en dat is nu net de valkuil waar velen in trappen, wanneer je op de beurs gaat gokken kan het bij een heel klein deel goed gaan maar de meesten gaan nog verder het schip in.



Ongeduld is de grootste kenmerk van onze tijd, een jaartje vakantie overslaan is een ramp wanneer de kranten leest en kijkt op TV en men overal en wel direct weer dezelfde dingen doen alsof het gevaar van het corona virus niet meer bestaat.



Dat is met beleggen/ handelen vaak niets anders.



Voordat je echt kan gaan verdienen op de beurs moet je in ieder geval de basis kennis hebben en uitbreiden met het begrijpen waarom de koersen gaan zoals ze gaan.

Daarom lezen, lezen en nog eens lezen van goede beursboeken die tekst en uitleg geven over hoe het werkt op de beurs en voordat je echt handelt eerst je plan op papier zetten en kijken hoe dat dan verloopt of direct weer doorgaan op de ingeslagen weg en de laatste 60 % van je geld ook verspelen.



Je moet misschien wel een jaar werken om bv € 30.000 te verdienen en hoeveel tijd kost het niet om zo'bedrag over te houden, daarom deze welgemeende waarschuwing.