Het is weer raak vandaag en het is weer een inhaalslag van de afgestrafte aandelen en sectoren: flnancials, vastgoed, travel & leisure, commodity-waarden en industrials. De beurs prijst zo volgens de boekjes dan niet helemaal precies in v-vorm, maar wel heel snel winst- en daarmee economisch herstel in.

Ja maar het is nog wel een stukkie naar die top van deze winter, ofwel er is nog veel meer herstel nodig, zegt u nu misschien. Kan, maar wie zegt dat die toppen juist, precies en goed waren? Dat leert vadertje Tijd ons ooit wel.