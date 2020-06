BeursVandaag: 8 miljoen banen

Hogere koersen zijn er in aanloop naar het Amerikaanse Payroll Report (-8,0 miljoen), zoals het dan officieel heet.

Geen veel nieuws hier nog in de polder met alleen goede cijfers, maar dividendpauze bij Holland Colours en internationaal is er ook niet veel te doen. Opec komt morgen bijeen, steeds meer vliegtuigmaatschappijen starten op en er waren nog wat cijfers en updates in de VS van:

Broadcom bespeurt zwakte: +1,0%

eBay verhoogt verwachtingen: +6,3%

Slack had Q1-ijfers: -14,9%

Verder is het gewoon weer een typische juni 2020 beursdag, zeg maar: alles gewoon hoger. We verbazen ons allemaal over de rally en zo had ik het nog niet bekeken. Volgens Market Watch is die vooral te danken aan short-covering. Zal best een rol spelen, maar is dat niet een beetje overdreven...?

Stocks’ recent rally is driven by bears, not bulls. Why it might stop soon: https://t.co/9dQbcGKwv5 — MarketWatch (@MarketWatch) June 4, 2020

Opvallendste beweger nu vind ik de dollar, of euro., Sinds het ECB-rentebesluit gisteren is er een heuse rally, 1,7 cent er bij!

Over naar het actuele koersenbord, we worden weer verwend. Het ziet er naar uit de AEX weer een hoger topje gaat neerzetten sinds de wonderrally in maart startte. De Amerikaanse en Duitse rente stijgen twee basispunten. De tienjaars rente is daar intussen opgelopen naar -0,30% op vooral extra overheidsuitgaven.

Misschien geen overbodige luxe, weant de Duitse fabrieksorders over april zijn net door: -25,8%, waar -17,9% werd verwacht. Wees eerlijk naar u zelf toe: schrikt u nog van zulke cijfers? Alles went altijd. Snel. Het enige wat nooit went op de beurs is een bear market van drie jaar (2000-2003), is mijn ervaring.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Lufthansa...

08:11 'Brits consumentenvertrouwen op laagste niveau in tien jaar'

08:11 Duitse fabrieksorders in april nog verder onder druk

08:10 Nikkei sluit positieve week hoger af

04 jun Broadcom waarschuwt voor zwakke vraag smartphone-onderdelen

04 jun Coronacrisis duwt Lufthansa uit lijstje hoofdfondsen Duitse beurs

04 jun Coronacrisis stuwt omzet zakelijke chatdienst Slack

04 jun Ministers overleggen met bestuur Air France-KLM

04 jun Luchtvaartaandelen flink in trek op Wall Street

04 jun 'Verkopen supermarkten al bijna 1,7 miljard euro hoger'

04 jun Holland Colours verbetert resultaten maar keert geen dividend uit

04 jun Wall Street op verlies na uitkeringsaanvragen en ECB

04 jun Oud-staatssecretaris Snel commissaris bij scheepsbouwer IHC

04 jun Volledig gebruik overtoewijzingsoptie bij beursgang JDE Peet's

04 jun 'Italiaanse maskermaker GVS wil naar de beurs'

04 jun Europese beurzen sluiten licht in de min

Analistenadvies luidt:

Just Eat Takeaway: naar €113 van €97,10 - Barclays

De agenda met het Payroll Report:

08:00 Duitsland fabrieksorders apr -17,9% MoM

14:30 VS Non-Farm Payrolls mei -8,0M

14:30 VS werkloosheidspercentage mei 19,8%

14:30 VS loongroei mei 3,3%

En dan nog even dit

WTI gaat er lekker op, Brent minder. Het draait om Irak.

OPEC+ to meet on Saturday to discuss extending oil output cuts- Ennahar TV https://t.co/J0FqJDoVOH pic.twitter.com/gezarVwCbR — Reuters Business (@ReutersBiz) June 5, 2020

De Duitse tienjaars staat op -0,30%:

Good morning from #Germany, where there has been a sharp sell-off in govt bonds as Germany completely u-turned from austerity champion to Europe’s big spender. 30y yields turned positive again, 20y yields jumped to almost 0% on German shift from fiscal frugality to largesse. pic.twitter.com/wnsRluXX5I — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) JJune 5, 2020

Er zijn meer:

American Airlines said it will to boost U.S. flights schedule in July as the economy reopens. Read more a href="https://t.co/XglA9Vfub5">https://t.co/XglA9Vfub5pic.twitter.com/Fa1R6dAyQO — Reuters Business (@ReutersBiz) June 5, 2020

+1,0%:

Broadcom, a major Apple supplier, suggested during its earnings call that the latest iPhones will be launched later than usual this year https://t.co/uOavt3HwdK — Bloomberg Markets (@markets) June 5, 2020

+6,3%:

EBay raises forecasts on online boom, shares hit record high https://t.co/EQSJnjLHtX pic.twitter.com/6wuD0nugaP — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2020

Hoeveel?!

1 in 4 Americans are skipping meals or relying on food donations during the coronavirus pandemic. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/HDYfjruSBr — CNBC (@CNBC) June 5, 2020

Geen compassie:

A federal judge Thursday denied notorious Ponzi scheme fraudster Bernie Madoff compassionate release from a 150-year prison sentence despite Madoff’s argument that he is dying from kidney disease. https://t.co/RC8dHSvNKk — CNBC (@CNBC) June 5, 2020

De kaalslag onder winkels gaat door:

J.C. Penney said late Thursday it will be closing 154 stores in the near future.https://t.co/IzYzWhhQ3H — MarketWatch (@MarketWatch) June 4, 2020

We komen nog goed weg met de koersen?

This will be the lowest quarterly earnings for the S&P 500 since Q1 2009. $SPX pic.twitter.com/hRWtZ17ot1 — Charlie Bilello (@charliebilello) June 4, 2020

Goh:

Germany’s green power finance is becoming unaffordable https://t.co/bQ1PRG2A0J — Bloomberg (@business) June 5, 2020

