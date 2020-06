TA: Financials in de lift

In de slipstream van de oplopende rente, lijken aandelen in de financiële sector explosief te herstellen.

Onlangs heb ik hier het technische plaatje van de Nederlandse kapitaalmarktrente besproken, die steeds serieuzer opwaarts tendeert. Pensioenfondsen moeten dus opschieten om hun geld bij de staat te parkeren.

Ik heb hier ook al eerder aangegeven dat, in de slipstream van de oplopende rente, aandelen in de financiële sector explosief kunnen herstellen.

Enkele financials draaien omhoog

In de afgelopen week hebben wij, op de Tostram-site, het technische plaatje van Aegon beloond met een concreet koopadvies. Bovendien was Aegon 'Tip van de Dag' op de Tostrams site.

In het oog van de coronastorm had Aegon medio maart nog de bodem van begin 2009 rond €1,82 met succes getest.

Ook andere financials draaien thans omhoog. Zo is onder andere ING uitgebroken, na een eerdere succesvolle test van de bodem uit 2011.



Technisch kunnen financiële waarden nu verder herstellen, vandaag leg ik Aegon onder de loep.

Tip van de Dag: Aegon

Bij Aegon keren de kopers op korte termijn weer terug. De koers is medio maart goed opgevangen door de lange termijn steun rond €1,82, gevormd door de oude bodem uit 2009. Vanaf dit niveau zien we de laatste maanden een stevig herstel.



Op korte termijn is een koopsignaal opgetreden, nadat de weerstand op €2,55 is doorbroken. Hierdoor is het technische plaatje verbeterd en is er ruimte tot aan de weerstand van €4,02 (de top van 12 februari).

De steun ligt op €2,55 (de bodem van 25 maart).



De relatieve sterktelijn is opwaarts gericht, wat op een betere prestatie van Aegon ten opzichte van de rest van de beurs duidt.

De moneyflow (zwarte doorlopende lijn in de onderste helft van de grafiek) geeft aan dat er bij Aegon sprake is van nieuw kapitaal dat de markt binnenkomt.





Conclusie

Met de doorbraak boven de voorliggende toppen is een speculatief koopsignaal gegenereerd, voor korte-termijnbeleggers.

Voor defensieve posities (voor lange-termijnbeleggers) zien we nog geen kansen. Het beeld voor de lange termijn overtuigt nog niet.