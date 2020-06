Slotcall: Winstnemingen

De AEX (-0,4%) is het op een haar na niet gelukt om voor de vierde dag op rij te stijgen. ECB-voorzitter Christine Lagarde stak nog de helpende hand uit, maar het mocht niet baten.

Een grote ramp is dit natuurlijk niet, want het is de laatste tijd hard gegaan. Mede dankzij het stimulerende beleid van centrale banken is het vertrouwen van beleggers groot. Hoewel, institutionele partijen zijn nog voorzichtig, maar de particuliere belegger heeft zijn kans gegrepen. Vooralsnog trekt die laatste groep aan het langste eind.

Voor beide standpunten valt iets te zeggen. Enerzijds is er het risico dat er een nieuwe coronagolf komt, maar anderzijds weten we dat centrale banken het gaspedaal steviger zullen indrukken. Dat blijkt wel uit de persconferentie van de ECB.

Lagarde maakte bekend het opkoopprogramma met €600 mlljard uit te breiden. Daarnaast wordt de looptijd van het stimuleringsprogramma verlengd tot juni 2021. De ECB geeft hiermee het signaal dat het nog lang niet klaar is met stimuleren. De bankbalansen van de FED en ECB barsten inmiddels uit hun voegen.

De beweging van de balansen van de Fed + ECB (donkere lijn) versus de beweging in de aandelenmarkt (lichte lijn). Die eur 600 mld van de ECB komt daar nog eens bij. pic.twitter.com/FKPSEla0ic — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 4, 2020

1,9 miljoen werkloosheidsaanvragen

Het aantal Amerikanen dat afgelopen week voor het eerst een werkloosheidsuitkering aanvroeg, is licht gedaald naar 1,9 miljoen. Het absolute aantal is overigens nog ruim 10 keer zo hoog als normaal. Hier staat gelukkig tegenover dat er ook voorzichtig weer mensen worden aangenomen.

Dat bleek gisteren uit het meevallende ADP-banenrapport. Hopelijk kunnen we morgen iets moois verwacht van het officiële Payroll Report. Analisten lijken er niet in te geloven, want de consensus ligt op een min van 8 miljoen arbeidsplaatsen.

Ter vergelijking: onder normale omstandigheden komen er iedere maand zo'n 200.000 banen bij. Houd er dus rekening mee dat de werkloosheid in de VS morgen gaat uitkomen op 20%. Als de Nasdaq100 de graadmeter voor de economie was geweest, hadden we nu in hoogconjunctuur gezeten. De technologie-index kan vandaag een nieuwe all time high op het bord zetten.

Nasdaq-100 index hits record high, erasing losses from coronavirus pandemic https://t.co/BYKsUI1u8w — CNBC (@CNBC) June 4, 2020

Galapagos

Vanochtend had ik niet verwacht dat Galapagos (-2,3%) in het rood zou sluiten. De testresultaten van Filgotinib waren goed, zo is het reumamedicijn effectief en veilig. Het is bij biotechbedrijven altijd extra lastig om de koersbewegingen te verklaren.

Simpelweg omdat deze type aandelen bekend staan om hun gekke sprongen. Een verklaring zou kunnen zijn dat biotechaandelen er als geheel wat slechter bij liggen de laatste tijd. Sinds 11 mei is de AEX met ruim 40 punten opgelopen, maar is de biotech-ETF per saldo niet van zijn plek gekomen.

Press Release | At #EULAR2020, Galapagos and @GileadSciences announce new results from their clinical development program in #RheumatoidArthritis. Read the press release here: https://t.co/MprtjSWASw pic.twitter.com/NdKBxTrVWC — Galapagos (@GalapagosGlobal) June 4, 2020

Rentes

Er gebeurde het nodige in de wereld van het tienjaars staatspapier. Daar zouden de woorden van ECB-voorzitter Christine Lagarde zomaar iets mee te maken kunnen hebben.