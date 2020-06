Beleef het weer mee met de ECB

quote: Sander1234 schreef op 4 juni 2020 13:55:

we kunnen weer verder omhoog iig...dit gaat toch nergens meer over. Dik verloren met mijn shorts..gooi de handdoek in de ring en kan me zelf wel voor de kop slaan. Beurs is geen weerspiegeling van de economie meer, nobody cares

Vroeg of laat gaat dit een staartje krijgen. Drugs werken even goed en dan moet je over op wat anders. Eerst de rentes die het negatieve spectrum ingedrukt worden. Nu dat niet meer help rechtstreekse kapitaal injecties en helikopter geld. Ondertussen lopen bedrijfs en staatsschulden op een razend tempo op en is ondanks de vrijwel verwaarloosbare rente de rentedruk nog steeds hoog.Nu iedereen de vinger nog op de knip houdt gaan we een korte tijd richting deflatie. Daarna wanneer de inflatie terugkeert kunnen we hier niets meer tegen doen. Het word kiezen tussen het overeind houden van de overheden (rente laag houden) waarna inflatie compleet uit de hand loopt. Andere optie is rente verhogen met een zelfde effect op de economie.Beetje het idee van 1971 toen er van de goudstandaard werd afgestapt en de rentes torenhoog werden om inflatie tegen te gaan. Maar nu is dat onmogelijk door de schuldenlast. Of het bij deze crisis gebeurd of bij de volgende over 5 a 10 jaar? Joost mag het weten. Maar er komt een gehele reset van de economie.Het is een beetje het idee van brandjes blussen in een bos. Totdat er zo veel dood houdt ligt dat het vuur te heet brand en alle zaden en vuurbestendige bomen mee de vernieling in gaan. Het belonen van risico tot in deze mate werkt gewoon niet op lange termijn.We gaan het meemaken....