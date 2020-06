Tesla-rijders nemen leiding in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Bezitters van een Tesla presteren op dit moment het beste in de Turbocompetitie met een plus van gemiddeld 3,4%. Wat betreft automerken zijn zij de enige groep die een positief resultaat behaalt. De eigenaren van alle andere automerken staan helaas in het rood, met het slechtste resultaat voor Mazda-rijders (-16,8%). Alle provincies in rode cijfers Verder valt op dat wanneer we kijken naar de regionale spreiding, alle provincies in de min staan. Zeeuwen weten de schade nog het meest te beperken met een min van 4,9%, deelnemers uit Flevoland staan onderaan met een rendement van -11,5%. Ook is het altijd aardig om even te kijken naar verschillende prestaties als het gaat om leeftijd. Waar vorige maand de negentigers nog een prachtig rendement behaalden van gemiddeld 62,3%, duikelen ze nu helaas naar de onderste regionen met een min van ruim 10%. Twintigers zijn terug De twintigers daarentegen zijn weer helemaal terug. De leeftijdscategorie 25 – 30 voert momenteel de competitie aan met een rendement van 3,7%. Ook de jonge categorie 15 – 20 weet nog een heel klein plusje (+0,14%) te behalen, alle andere leeftijden staan in het rood. Tot slot the battle of the sexes: zowel mannen als vrouwen zien helaas hun resultaten verder teruglopen. De heren stonden vorige maand nog op een stand van -6,7%, nu is dat ietsje opgelopen naar -7,1%. De dames zakken verder weg, van gemiddeld -5,2% vorige maand naar -10,5% nu. Maandwinnaar mei Over de maand mei behaalde de heer Heezen onder spelnaam sneeuwstorm het beste resultaat: een rendement van maar liefst 389%! Hiermee sleept hij een iPad in de wacht. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.