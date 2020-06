Waarom ik morgen met frisse tegenzin 1640 aandelen bij koop

Wel als ik de calculator gebruik kom ik niet verder dan dat de aandelen peperduur zijn. Voordat de corona uitbrak waren de aandelen al aan de dure kant. Maar toen waren de bedrijfswinsten ook best wel ok en bij sommige bedrijven super/uitmuntend. Toen klopte de rekensom afgezet tegen het rente rendement nog enigszins. Maar ik ben nu elk spoor bijster. Bedrijven die geen dividend uitkeren, bedrijven die hun winst daadwerkelijk moeten verlagen en bedrijven die daadwerkelijk aan de beademing liggen. Waar zit de toegevoegde waarde van aandelen? Anders dan dat we ze door ons eigen gedrag kunnen laten stijgen en zo waarde creëren. Want reële waarde is er in veel gevallen niet. Of moet ik terug naar de universiteit?