Slotcall: Bubbel op komst?

Beurs aantrekkelijker dan twintig jaar geleden



Een belangrijk verschil met de dotcombubbel is echter dat de techgiganten nu bakken met geld verdienen en een sterke balans hebben. Daarnaast mogen we niet vergeten dat de rente in de tussentijd behoorlijk is gedaald.



Exact 20 jaar geleden ontving u nog 5,3% rente op Nederlands staatspapier en nu mag u gewoon 0,16% betalen om uw geld aan Wopke Hoekstra uit te lenen. Dan is het niet zo gek dat er massaal wordt gevlucht naar aandelen.



Oja, en als er geen nieuwe corona-uitbraak komt, mogen we veronderstellen dat de winsten in de loop van het jaar weer aantrekken.



Kortom, om de Nederlandse beurs een bubbel te noemen, gaat dus iets te ver.





En zo is dat .

Op naar de 630

The only way is Up .