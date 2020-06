BeursVandaag:

Het. Gaat. Maar. Door.

Ja, de futures staan weer hoger. Met een één voor de komma. Waarom? De winstverwachtingen dalen nog altijd, maar daar trekken de koersen zich niks van aan. Ergo, aandelen - en ik pak maar meteen de weredlindex - zijn niet meer zo duur geweest sinds de dotcom bubble implodeerde. Twintig jaar geleden.

Waakt u ook hier voor een tweede golf, als het herstel alles bij alles toch wat tegenvalt? De koersen suggerenen dat we juist op meevallers moeten rekenen? Ik hoop het, maar hopen is doorgaans niet het beste werkwoord dat bij beleggen en handelen komt kijken. Dan is het al gauw gokken en speculeren.

Nota bene, dit alles gebeurt terwijl er amper beursnieuws is. Daarom ook, het is zo stil. Geen nieuws, geen updates, geen fusies en overnames en geen beursgangen (JDE Peet's was een uitzondering). Nou ja, het is in ieder geval wel spannend. Wellicht weer dezelfde aandelen die (veel) out- en underperformen vandaag.

Vooruit, nog even terugblikken, dit is bijvoorbeeld wat Reuters van de rally maakt. Dat de koersen zich niks van de protesten aantrekken kan ik inkomen, maar die winsten aan het begin van mijn stukje vind ik zelf ernstiger.

A late-session rally pushed Wall Street to solid gains on Tuesday as investors looked past widespread social unrest and pandemic worries to focus instead on easing lockdown restrictions and signs of economic recovery. Read more https://t.co/4OVDjwbWtu pic.twitter.com/wZNM7i33YI — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2020

Ook nu is er geen Nederlands beursnieuws - er is wel een order van €3 miljoen voor het spectaculaire Avantium - maar de AEX futures staat weer vrolijk te zwaaien. De index lijkt straks met twee vijfjes te beginnen. Overigens staat er nu dit jaar -9,7% op het bord en sinds de top 632,12 uit januari is de schade -13,3%.

Let wel op de agenda vandaag, want we doen het met inkoopmanagersindices dienstensector uit Europa en VS over mei. En die worden heel, heel erg slecht. China is echter al door met een whopping 55,0! Ofwel, back to normal daar? Is dat wat ook Mr. Market ziet met dat gestijg, heel snel economisch herstel...?

Verder is er het Amerikaans ADP-arbeidsmarktrapport. Tot slot, Zoom deed -1,6% op Q'1's nabeurs New York op 169% (!) omzetgroei. De koersen spreken voor zich, olie gaat hard, dollar zakt naar 1,12 en bitcoin knipperde even met de ogen. Tot slot stijgen de Amerikaanse en Duitse rente drie basispunten.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent inkoopmanagersindices dienstensector (zie India eens...) en een verschrikkelijk Amerikaans ADP-arbeidsmarktrapport:

02:30 Japan services PMI mei 26,5

03:45 China Caixin services PMI mei 55,0

07:00 India services PMI mei 12,6

09:00 Hunter Douglas AvA

09:15 Spanje services PMI mei 25,0

09:45 Italië services PMI mei 26,5

09:50 Frankrijk services PMI mei 29,4

09:55 Duitsland services PMI mei 31,4

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage mei 6,2%

10:30 VK services PMI mei 28,0

13:00 Campbell Soup Q1-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport mei -9M

16:00 VS Fabrieksorders apr -14,6% MoM

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index mei 44,2

En dan nog even dit

Wat is green shoot in het Duits? Aalberts en Kendrion hebben exposure voor de liefhebbers.

German carmakers become more upbeat about exports, production: Ifo https://t.co/GyKhickKuN pic.twitter.com/9op8u4Z8ZJ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2020

Nog meer Duitsland:

German Chancellor Angela Merkel's ruling coalition wrestles over final details of massive stimulus package https://t.co/cUPllTF04v pic.twitter.com/dSsY0tR6SE — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2020

Intussen in China, rarara aan welk merk moet u hierbij denken?

WATCH: Luxury electric vehicle brand Polestar, owned by Chinese automaker Geely, is planning a big expansion of its sales network in China, according to Reuters sources https://t.co/9p7QndT2sU pic.twitter.com/PfnmnUJAyh — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2020

Iedereen moet er iets van vinden? Zeer hot issue dit in de VS.

Here's what Wall Street execs from Jamie Dimon to Mark Mason are saying about the killing of George Floyd and the protests across the country. https://t.co/HMwlzB0l4V — CNBC (@CNBC) June 1, 2020

Kijk maar:

Facebook CEO Mark Zuckerberg is feeling pressure from many sides to take action against President Trump's incendiary posts. Our traders on what it could mean for the company and stock $FB pic.twitter.com/NaTk9KpaXM — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) June 2, 2020

Voor wie het heeft gemist. Voor de zoveelste keer trouwens:

In a shocking move, #Bitcoin price just plummeted by over $600 in less than five minutes of price action. The surprise move has now erased the entire rally last night that took Bitcoin above the key level of $10,000, which it has yet again failed to hold. https://t.co/r54SONu9sa pic.twitter.com/7LxyFFa6R4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 2, 2020

Het Q2-cijferseizoen laat nog anderhalve maand op zich wachten:

So far global #earnings per share have declined 'only' by 16%.. pic.twitter.com/AZH1TEUleb — jeroen blokland (@jsblokland) June 2, 2020

