TA: Rente omhoog

Goedemorgen.



the only way is up wordt hier weleens gezegd en vanmorgen even de future grafieken bekeken van S&P 500 en Nasdaq 100, de S&P stond in februari 2009 op 666 punten als dieptepunt, de Nasdaq in februari 2002 op ongeveer 875 punten.



Met de huidige standen bijna 3100 voor de S&P en 9700 punten net aangetikt door de Nasdaq mag je wel spreken van up up up.



Op 20 februari jl. stonden ze respectievelijk op bijna 3400 en 9785 punten, speciaal voor beer56 de koers kan natuurlijk ook nog doorlopen tot deze standen en heeft dan misschien in plaats van 76 dan 89 dagen nodig, dus even in de gaten houden.