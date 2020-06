TA: Rente omhoog

Huizenkopers opgelet, het technische plaatje voorziet op termijn hogere rentestanden. Boomers kunnen opgelucht ademhalen.

Het zal niet lang meer duren, maar de kapitaalmarktrente ligt nu nog onder de 0%. Derhalve kan Wopke over 'gratis' geld beschikken.

Laagste punt achter de rug

Ik heb het al meerdere malen aangegeven, maar technisch heeft de Nederlandse rente het laagste punt achter zich. Alles in het technische beeld wijst erop dat we in de nabije toekomst een hogere rente zullen zien. Op korte termijn is het patroon met lagere rentetoppen in elk geval al gebroken.

In 2021 zou de Nederlandsen rente weer structureel boven de 0% kunnen staan. Ook bij de Amerikaanse kapitaalmarktrente draait het technische plaatje opwaarts, nu een serie met lagere toppen wordt gebroken.

De opleving van de kapitaalmarktrente in Nederland zal ook bij de Nederlandse boomers (pensioengerechtigden) als muziek in de oren klinken. Ik heb op deze plaats al eerder aangegeven dat de Nederlandse pensioensector op termijn weer opgelucht adem kan halen.

Deze keer kijk ik nogmaals naar de rentemarkten, zowel in Nederland als in de VS.

Nederlandse kapitaalmarktrente krult opwaarts

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente veert op vanaf de steun van -0,29% (de bodem van 30 maart). De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente heeft de correctieve beweging naar boven gebroken. Dat wil zeggen dat een technische verbetering optreedt, nu het patroon met lagere rentetoppen wordt verlaten.

Technisch zit er nu een eerst een aanval op de weerstand van 0,06% (gevormd op 18 maart) aan te komen.







Amerikaanse 30-jaars rente vormt hogere koersbodem

Het technische plaatje van de Amerikaanse 30-jaars rente wordt steeds beter. De neerwaartse trend is doorbroken. Bovendien heeft de Amerikaanse 30-jaars rente ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspiek heeft ruimte vrijgemaakt voor een koersstijging tot de weerstand van 1,84% (gevormd op 18 maart).

Er ligt steun rond 1,14% (de bodem van 21 april).