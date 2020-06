Slot: Wonderrally

Als u denkt dat de AEX hard gaat...

Kijk aan, technologie-inex #Nasdaq100 staat 'gewoon' op +9% dit jaar, alsof het 2010-2020 is. Zwaargewichten zijn #Apple #Microsoft #Amazon #Alphabet en #Facebook, vandaar. Prachtige V ook in grafiek, alsof t vinkje is. Is alleen nog afwachten of t nou rode of groene is... #AEX pic.twitter.com/2vD5FKPHyG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 2, 2020

Mag ik zo langzamerhand van wonderrally spreken? Want ook vandaag weer, zonder eigenlijk veel nieuws en input, lusten we er marktbreed momenteel wel pap van. Zo meer, onderliggend is het echter een beurs op véle snelheden. Go with the flow, ik doe het ook, maar het gaat mij eerlijk gezegd te hard.

Aandelen zijn intussen net zo duur als tijdens de dotcombubble en dat is ons destijds slecht bekomen. Die sluipkrach 2000-2003 die er achteraan kwam, ligt velen en mij ook nog altijd slecht op mijn maag. De winstverwachtingen nu dalen ook nog steeds, waardoor aandelen zelfs dubbel zo hard duurder worden.

Mr. Market is niet gek - hij doet het in ieder geval altijd beter dan u en ik op de beurs - en prijst misschien in dat de coronacrisis als sneeuw voor de zon verdwijnt en dat er nieuw economisch elan los barst. Ik noem maar wat. En dat dan nu en binnen een jaar. Wie weet. Niemand zag ook corona aankomen, vergeet het niet.

Dat duurt nog lang, dit is IEX waar we alleen waan van de laatste koerstik kennen en daarom eerst maar even vandaag.

Prachtige Europese beurzen en de DAX stijgt extra, omdat die gisteren dicht was

Wall Street levert nu echter een halfje in

De AEX volatiliteit tikt iets aan tot 30 en de Amerikaanse zakt naar 28

Dollar is haar mojo kwijt? Blijft maar dalen en 1,12 komt in zicht

Olie stijgt hard, goud moet iets terug en bitcoint bitcoint er lustig op los op en rond $10.000

Dan de rentes nog, met weer flinke bewegingen. Per saldo beweegt het hele spul echter al maanden zijwaarts

Beursplein 5

Wat een uitslagen weer. En toch is het weer een beurs op twee snelheden. Zie Unibail, Kendrion, de financials en de rest: het zijn nu de keuzen van dit jaar die hard gaan. De aandelen die al tekeer gingen - de Adyens van deze wereld - houden daarentegen pas op de plaats. Die percentages vallen echter mee.

Met de adviezen vandaag kan u veel koerspektakel verklaren. PostNL kwam ook nog met goed pensioennieuws. En ja, dat is het ook eigenlijk wel.

Basic-Fit: naar €25 van €20 (over weight) - Barclays

OCI: starten met under weight en €9,50 - JP Morgan

PostNL: starten met buy en €1,80 - Bank of America

B&S: naar €10,50 van €6 (buy) - ING

Boskalis krijgt een opdracht, KLM gaat weer een beetje vliegen en nog wat klein bier dingetjes: dit is al het beursnieuws vandaag en dan zulke uitslagen. Geniet er van, want er komen ook weer tijden dat we weken en soms zelfs maandenlang 0,01% op een dag doen op niet meer dan dergelijke feiten.

Voorlopig doen we het echter nog met zelfs double digits. Wat een beurs. En wat een economie ook. Dit wordt formeel een recessie, dat durf ik wel te roepen met die nieuwe orders van vandaag in onze inkoopmanagersindex. En dit is ook dat ik me afvraag of ik nou gek ben, of Mr. Market.