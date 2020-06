De nare consequenties van een Rabobank-besluit

Bovenstaand artikel geeft aan dat RABO-bank zou kunnen betalen. Maar inmiddels is mij wel duidelijk geworden dat het een juridische kluif wordt om te bepalen of RABO-Bank wel moet betalen. Eigenlijk is het toch gewoon afwachten wat een rechtbank daarover vonnist. Hier en daar toch ook gelezen dat RABO-bank het recht zou hebben de voorwaarden tot uitbetaling van de rentes te kunnen veranderen/ stopzetten. En de vraag wordt volgens mij niet zozeer of ze kunnen betalen, maar meer of ze het recht hebben de condities van de lening te veranderen.

Ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt, want in het verleden zijn er uitspraken geweest in uiteraard andere situaties waarbij die verplichting werd opgeheven, dan wel niet werd opgeheven. De Stichting doet dus puik werk.