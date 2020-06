Beursexperts blijven somber in juni

Het pessimisme onder beleggingsexperts van afgelopen maand was onterecht. Toch blijven de professionals somber gestemd over juni en de tweede jaarhelft, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van strateeg Corné van Zeijl van Actiam. "Het is duidelijk dat de experts ervan uitgaan dat de economische impact van het virus nog niet volledig in de koersen is verwerkt", concludeert Van Zeijl.

'Sell in May', luidt een bekend gezegde. Maar wie die beurswijsheid vorige maand ter harte had genomen, was een mooi rendement misgelopen: de AEX steeg met 3,8%. De meerderheid van de deelnemers aan de beursenquête van vorige maand had deze stijging niet voorzien. 55% van hen dacht dat de AEX zou dalen. Slechts 19% ging uit van een stijging.

Van Zeijl wijst erop dat de Amsterdamse index over de afgelopen drie maanden per saldo nauwelijks van zijn plaats is gekomen. Dat is opmerkelijk, gelet op de forse klappen die de beurs eind februari opliep, onder invloed van de coronapandemie en de crisis op de oliemarkt.

Verwachtingen juni: somberheid overheerst

Ondanks het beursherstel blijven de experts voor juni aan de sombere kant, zij het iets minder. 52% van het panel denkt dat de koersen gaan dalen. Vorige maand was dat nog 55%. 22% verwacht een koersstijging.

Dit leverde het volgende beeld op:

21,7% is optimistisch

26,7% is neutraal

51,7% is pessimistisch

Saldo: -30,0%

Van Zeijl signaleert wel enige verbazing over de fikse koersstijging. "Een expert stelde voor dat beleggers voortaan maar een dopingtest moesten ondergaan in plaats van een coronatest", zegt hij. "En een van de optimisten denkt dat corona steeds meer van de voorpagina zal verdwijnen. Dan blijven alleen nog de positieve effecten van de stimulansen door centrale banken over."

Verwachtingen langere termijn nog steeds somber

Wat betreft de verwachtingen voor de komende zes maanden zijn de experts nauwelijks van mening veranderd. Het percentage pessimisten daalde licht van 50% naar 48%. Slechts 18% van de ondervraagden is optimistisch over de tweede jaarhelft.

Dit zijn de verwachtingen voor de langere termijn:

18,3% is optimistisch

33,3% is neutraal

48,30% is pessimistisch

Saldo: -30,0%

Speciale vraag coronavirus

Voor de vijfde keer op rij heeft Van Zeijl de respondenten gevraagd of de effecten van het coronavirus (lees: de effecten van de lockdown) al genoeg in de koersen zijn verwerkt. "Het is mooi om het verloop van de antwoorden in de tijd te zien", licht hij toe.

De vraag luidde: Het nieuwe coronavirus…

… zit nog niet genoeg in de huidige aandelenkoersen verwerkt

… zit nu genoeg in de koersen verwerkt

… is overdreven in de huidige koersen ingeprijsd

Van Zeijl vindt het opvallend dat het percentage respondenten dat denkt dat de corona-effecten overmatig in de koersen zijn verdisconteerd is gestegen. Vorige maand was dat nog maar 3%, nu is het 14%. Dat is een trendbreuk:





Aandelenkeuzes mei

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoewel de experts de richting van de AEX niet goed voorspelden, blijken ze een goede hand te hebben gehad in hun aandelenkeuzes voor mei. Alle toppers zagen de koers opveren. Adyen steeg zelfs met maar liefst 31% in waarde, terwijl het aandeel in april al met 17% was opgelopen.

Bij de floppers gingen drie van de vier aandelen (flink) omlaag. Zo kelderde de koers van Shell met 8% en verloor Unibail-Rodamco-Westfield 11%, terwijl ArcelorMittal maar liefst 14% moest prijsgeven. Alleen ASML deed niet wat de experts hadden verwacht.

Als op basis van deze keuzes een fictief long/short hedgefonds gemaakt zou worden, had dat fonds afgelopen maand 19,4% verdiend. "Het

is daarmee een van de beste maanden sinds deze data worden bijgehouden", concludeert Van Zeijl.

Toppers mei Rendement Floppers mei Rendement Ahold Delhaize +2,9% ArcelorMittal -14,0% Unilever +2,0% Royal Dutch Shell -8,4% ING +15,9% ASML +8,2% Adyen +31,3% Unibail-Rodamco -11,2%



Keuzes juni

Dan de keuzes voor juni. De veilige aandelen blijven in trek: Ahold-Delhaize en Unilever prolongeren hun positie in de lijst met favoriete aandelen. Shell, dat vorige maand nog in het verdomhoekje belandde, is weer terug bij de toppers. De hogere olieprijs in combinatie met de lagere beurskoers is hiervoor de verklaring, aldus een expert.

Adyen maakt de overstap van de toppers naar de floppers. Na de koerssprint van 31% in mei is de rek er volgens de beursexperts wel zo ongeveer uit. "Vanzelfsprekend is het een veilig bedrijf. Het zal weinig last hebben van de coronarecessie en wellicht zelfs profijt. Maar de koersstijging is een beetje overdreven", licht Van Zeijl toe.

Verder is er algemene somberheid over ArcelorMittal.

Toppers juni Saldo Floppers juni Saldo Royal Dutch Shell 5 Adyen -10 Galapagos 5 ArcelorMittal -4 Ahold Delhaize 4 ASML -2 ING 3 ABN Amro -2 Prosus 3 Randstad -2 Unilever 3 Just Eat Takeaway -2 Heineken -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.