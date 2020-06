Slot: Relrally

Alles wat dit jaar goed ligt, ligt vandaag slecht

Alles wat dit jaar slecht ligt, ligt vandaag goed

En de AEX? Die zet weer een hoger topje neer

Hiermee heb ik de beursdag van vandaag aardig samengevat? Ik doel uiteraard vooral op aandelen. Financials, vastgoed en olie- en commodity-waarden laten fraaie, tot duizelingwekkende stijgingen zien. Uitschieters zijn het zo zwaar afgestrafte Unibail en Avantium, waar ineens iedereen kansen en leven ziet.

Let wel, onder meer onze beleggersdesk gaat er vanuit dat Avantium nog met een emissie moet komen. Met zulke koerssprongen moet het bij het bedrijf intussen jeuken om dát momentum te benutten...? Dat u weet dat dit een risico is. Enfin, marktbreed ging de aandacht vandaag uit naar de inkoopmanagersindices.

Dit zijn de cijfers over de industrie over mei en zeg het maar: de (wereld)economie is aan het uitbodemen en al door het dal? Van de week komen ook nog de cijfers over de dienstensector over mei door en die worden helemaal om te huilen. Enfin, als het goed is zijn we door het dal en kunnen weer gaan opbouwen.

Merk de relatief sterke Chinese cijfers op, het land loopt dan ook één à twee maanden voor op de rest.

Verder beheersen de rellen in de VS de media, maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook de koersen beheersen. Daar is meer ellende voor nodig. Ik heb al even geblogd over zin en onzin die er wordt gezegd en geschreven over de riot rally. Enfin, wat gebeurt er marktbreed vandaag?

Keurige Europese beurzen met allemaal een één voor de komma. Duitsland en Zwitserland zijn dicht

In de VS is Wall Street enige die het hoofd koel houdt: vlak

Onze volatiliteit daalt iets en die in de VS stijgt een paar procent. Allebei staan ze rond een nog altijd nerveuze of volatiele stand van 30

De dollar verliest ietsje

Olie daalt, maar WTI (-2,5%) doet dat heel wat uitbundiger dan Brent (-0,4%). Ik weet niet waarom

Goud en bitcoin liggen ook goed

Hier nog echte bewegers van vandaag, de rentes. Ja, dagelijks regent het basispunten, maar per saldo bewegen de prijzen voor geld al een paar maandjes vlak.

Beursplein 5

Dat een groot defensief vastgoed fonds als Unibail zomaar even, zonder enige aanleiding, +10% doet op een dag, geeft aan dat we nog altijd in een bijzondere markt zitten. Het hele land en vooral de horeca gaan vandaag weer (meer) open en dat kan als u reden zien van de stijging, maar dat wisten we vorige week al.

Dat Wolters Kluwer tussen neus en lippen door 2,5% inlevert, is voor saaie uitgeverijbegrippen eigenlijk ook een aardverschuiving. Enfin, het marktgemiddelde van de AEX komt u in ierder geval bar weinig tegen bij de individuele fondsen. Het is meestal of fors meer, of juist veel minder.

Risk-on, ik zou het anders niet weten om de vrolijke uitslagen van de financials te duiden. ABN Amro heeft dan nog een nieuwtje, maar ING, Aegon, ASR en NN lopen zonder input de polonaise, alsof het uitgedroogde Brabo's zijn :-)

Polonaise in Café Schuttershof in het Brabantse Esbeek, even voor heropening van de horeca om 12 uur. Uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven dragen de exploitatie vandaag over aan een coöperatie van bewoners. ‘Laat de zon in je hart...’ pic.twitter.com/Z17rK8IKcv — Eppo König (@e_konig) June 1, 2020

Verder nog iets?

Het is een mooie vastgoeddag, want ook Eurocommercial en Wereldhave gaan hard

Air-France-KLM gaat misschien goed op de redding van, maar het vandaag niet verhandelde Lufthansa

Ordina is toch aan rit bezig...

Lokaal gaat JDE Peet's (Douwe Egberts dus) +3,8%. In dit tempo zit het aandeel snel in de AEX

Genoeg fondsen die met een vijf, vier of drie voor de komma beginnen, maar er is geen nieuws of wat dan ook. Het is 2020 en dat is het.