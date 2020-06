Avanti Avantium

Bericht delen via:

Om en nabij +10% op hoge omzet: er lijkt weer een ouderwetsch Harry Mens Business Class maandagochtendaandeel te zijn. Pardon, wat is dat? Edwin Wierda van Wierda en Partners Vermogensbeheer brak gisteren in het programma een lans voor Avantium, waar hij naar eigen zeggen voor zijn klanten in zit.

Kleine, niet al te liquide aandelen zijn in het verleden vaker gevoelig gebleken voor een praatje in Business Class. Vandaar mijn opmerking. Verder is er ook geen nieuws.

Hoe illiquide is Avantium dan? Op papier is er 80% free float, maar in de praktijk zit er fors percentage behoorlijk vast, al;s ik de grootaandeelhouders zie. De dagelijkse omzet varieert van een paar honderd tot ruim een miljoen stukjes en bedraagt doorgaans een paar duizend.

Avantium staat dit jaar +74% en is daarmee het beste Nederlandse indexaandeel. Zie die grafiek, het lijkt wel een biotech. Bioplastictech welteverstaan.