BeursVandaag: Welja, weer hoger

Wat hebben jullie met de AEX gedaan!

Ja, ik zit toch wel een beetje verbaasd te kijken na twee weken afwezigheid van mij. Gaat lekker. De futures staan nu ook in de plus na een rally vrijdagmiddagavond op Wall Street. Azië ligt nu goed op inkoopmanagersindices en dant de Hong Kong soep wellicht niet zo heel heet wordt opgediend.

Die inkoopmanagersindices is het grote agendapunt van vandaag, Pas morgen om 09:00 uur komen wij door, maar straks is er al Duitsland en vanmiddag de VS. Er wordt niet veel verwacht. Gold ook voor Azië en daar vielen ze mee vannacht mee, op vooral India na. China groeit officieel weer met een score boven 50.

Nee, de uitbreidende protesten - vandaag ook in Europa - en vooral het geweld in de VS heeft nog impact op de koersen. Niet dat het moet, het beursgenoteerde bedrijfsleven heeft hier ook niet zo maar last van, maar de sfeer in VS wordt er niet beter op, laat ik het zo maar zeggen.

Dit zijn fraaie koersen op tweede pinksterdag, toch? Ja, de beurs is gewoon open op deze feestdag. Alleen Duitsland en Zwitersland zijn dicht. Eigenlijk daalt alleen olie. De Amerikaanse en Duitse rentes staan twee basispunten hoger. De dollar is zwakjes.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met cijfers van het bescheiden Envipco:

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda:

03:45 Caixin manufacturing PMI mei 50,7 (verwacht 49,6)

09:00 Beurzen Duitsland gesloten i.v.m. Tweede pinksterdag

09:45 Italië manufacturing PMI mei 27,1

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mei 40,3

09:55 Duitsland manufacturing PMI mei 36,8

10:00 EU manufacturing PMI mei 39,5

10:30 VK manufacturing PMI mei 40,7

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei 42,5

En dan nog even dit

Tja, nu dit weer. Wat een geweld:

LIVE COVERAGE: Follow our live blog for the latest updates on the protests across the United States https://t.co/hB57UfjZWa pic.twitter.com/tRvASfGLBI — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Er zijn intussen gevolgen:

Amazon, Target and Apple scale back business in cities hit hard by protests https://t.co/1TIevF34Nv — CNBC (@CNBC) May 31, 2020

Dan zijn er ook nog internationale spanningen:

Escalating China tensions could become an obstacle for U.S. stock rally https://t.co/TvDsO3GRTn pic.twitter.com/qwHYWbWLuh — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Over de Aziatische inkoopmangersindices:

Asia's factory pain worsens as China's recovery fails to lift demand https://t.co/YN28HRLyYT pic.twitter.com/s7tdV7qk9i — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Daar duidt in ieder geval die inkoopmanagersindex van vandaag al op? De eerste weer boven 50.

In a post-coronavirus world, China looks set to grow while the rest of the world contracts https://t.co/BdJvf4Fb4e — CNBC (@CNBC) June 1, 2020

In Korea is het nog wat minder:

South Korean exports fall for third month but at a slower pace https://t.co/HYrHFOqGTo pic.twitter.com/B3XwMFp6AE — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

And it's done. Niets over bonussen... Geloof ik.

ICYMI: Germany gives Lufthansa a $9.8 billion lifeline, agreeing to a bailout https://t.co/GqKys6MTEO pic.twitter.com/h3gfeVowVK — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

Nog sneller dan goud:

#Silver is up more than 50% since mid March! pic.twitter.com/VeVKqnT4MA — jeroen blokland (@jsblokland) June 1, 2020

Vandaag gaat ook ons land weer een beetje verder open. Hoe gaat het er uit zien?

ICYMI: Touch-free menus are available at this Italian restaurant https://t.co/XHfyo3rMqd pic.twitter.com/sCk2lw4HF5 — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

De uitsmijter nog:

Goldman just rolled back its pessimistic outlook for U.S. stocks https://t.co/3h4Ckl0pVy — Bloomberg (@business) June 1, 2020

