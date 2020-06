TA: AEX-index ontbeert vitaliteit

WSJ vandaag: VS aandelen doen het beter dan EU of China of EM etc, niet omdat het de VS tegen de rest van de wereld is maar omdat het een kwestie is van oude economie eruit, nieuwe economie erin.



Volgens mij klopt dat wel. Er is geen AMZN, AAPL, FB, GOOGL, MSOFT, etc in de EU. Omdat niemand zo gek is om veel risico te lopen (investeren!) met al die gekke regels hier. Ook biotech in de EU is belabberd. Het grootste EU biotech bedrijf is 15 miljard ofzo.

Dat stelt niet veel voor. Vergelijk dat eens met GILD, ABBV, etc.