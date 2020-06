Slot: België op 1

Ondanks dat de AEX de week in mineur eindigt, resteert er nog een mooie plus van 1,6%. Deze winst hebben we te danken aan goede berichten omtrent nieuwe coronavaccins.

Zo was er in China een middel met goede testresultaten en ook in de Verenigde Staten zijn de ze goed bezig. Dat was begin deze week reden voor een feestje. Daarna kwam de klad er een beetje in. Veel macro-economische cijfers vielen tegen en de spanningen tussen de VS en China nemen toe.

Met name het conflict rondom HongKong haalt alle headlines. China heeft een wet door het 'parlement' geloodst die de vrijheid van Hong Kong aantast. Hierover is de VS boos, mede omdat HongKong een belangrijke economische regio is voor de Amerikanen.

Beperkte impact Amerikaanse sancties

De VS zal naar alle waarschijnlijkheid sancties instellen, maar experts denken dat de Chinezen daar relatief weinig last van zullen hebben. Er wordt gespeculeerd over het bevriezen van tegoeden van Chinese hooggeplaatste functionarissen, maar groot zal de impact niet zijn.

In het liveblog haalde ik een vooraanstaande Chinese econoom aan die zei dat Chinese functionarissen hun tegoeden in de VS de laatste jaren flink hebben afgebouwd. Dit komt door de anti-corruptie campagne die er door de Chinese overheid wordt gevoerd.

Kortom, de bibbers zullen ze daar in China niet krijgen. Het ligt daarom voor de hand dat het conflict over HongKong op den duur voorbij is. Dat geldt niet voor de handelsoorlog, maar dat is een ander verhaal.

Trump may punish China — but it won't be very damaging, says Chinese economist https://t.co/v54Yqw53ar — CNBC (@CNBC) May 29, 2020

Basic-Fit

Het aandeel van de week is natuurlijk Basic-Fit (+26,3%). Komende week mogen de meeste sportscholen in Frankrijk en Luxemburg weer open en in juli volgen de Nederlandse vestigingen. Daarnaast ontving het bedrijf een extra kredietfaciliteit ter waarde van €60 miljoen van de banken.

Alleen maar goed nieuws dus. Dat is mooi, want het aandeel is populair onder de jonge garde. Op het forum melden zich steeds meer beginnende beleggers die een positie hebben genomen. Dan is het wel zo prettig als de koers de goede kant op gaat.

Toch zijn de risico's nog niet verdwenen, omdat bij een nieuwe corona-uitbraak de sportscholen weer als eerste dicht moeten. Mede daarom is het aandeel voer voor speculanten. We zien vrijwel iedere dag de gekste koerssprongen.

Zo ook vandaag. Het aandeel opende ruim 4% in het groen, maar sluit de dag uiteindelijk 2,2% lager. Afgelopen woensdag was het helemaal erg. Toen ging de koers binnen vijf minuten van +5% naar -9% en vervolgens naar -0,5%. Tja, dan hoeft u geen turbo's meer te kopen.

Of het aandeel ook een geschikte belegging is voor de lange termijn, leest u in het onderstaande artikel.

Basic-Fit: Sportscholen per 1 juli weer open #Basic-Fit https://t.co/vY1pgMnFZi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 28, 2020

Tienjaarsrentes

Het is vandaag risk-off in de wereld van het tienjaars staatspapier. We zien de rentes van de sterke landen dalen, terwijl de yield van zwakke broeder Italië vijf punten oploopt.

Nederland: -4 basispunten (-0,25%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,45%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+0,18%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (+0,67%)

Italië: +5 basispunten (+1,49%)

De lijstjes

AEX deze week: +1,6%

AEX deze maand: +1,9%

AEX dit jaar: -11,8%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: -10,8%

Enorme underperformance

De AEX (+1,6%) blijft deze week behoorlijk achter ten opzichte van de Duitsers (+4,8%) en Fransen (+5,7%). De Belgen (+7,9%) gaan er nog eens dik overheen. Zo'n grote underperformance op weekbasis heb ik eerlijk gezegd nog niet meegemaakt. Zwaargewichten zoals Prosus, Royal Dutch Shell en ASML zijn de boosdoeners.

Wat verder opvalt, is dat ondanks het goede sentiment, de paniekbarometer VIX (-2,7%) nauwelijks is gedaald. Wellicht een signaal dat er nog iets in de lucht hangt.

AEX

Unibail Rodamco (+15,5%) kent een goede week, maar eerlijk gezegd is het niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Het vastgoedfonds staat dit jaar 66% lager en dan moet er nog 200% bij komen, willen beleggers break-even draaien. Daar ziet het niet naar uit, omdat horecazaken belangrijke huurders zijn voor Unibail. Voordat de horecazaken weer op volle toeren draaien, zijn we nog wel even verder.

Het zijn overigens de coronagevoelige aandelen die deze week goed liggen, want ook de banken ABN Amro (+10,6%), ING (+11,0%) en staalgigant ArcelorMittal (+4,8%) doen het goed. Daarentegen heeft Prosus (-4,5%) last van de spanningen in Hongkong.

AMX

Steeds meer landen gaan weer toeristen toestaan en dat betekent goed nieuws voor Air France-KLM (+12,7%). Fugro (+2,9%) was ook in de race voor een top 3-notering, maar daar maakt ING keihard een einde aan. De grootbank haalt de bodemonderzoeker van de kooplijst en verlaagt het koersdoel met bijna 70% naar €4.

Het rijtje verliezers is dun gezaaid. Alleen Besi (-1,4%) doet een klein stapje terug. Groot nieuws rondom dit fonds was er niet dus laten we het houden op winstnemingen. De chipper uit Duiven behoort dit jaar met een min van 0,7% tot de betere aandelen binnen de AMX.

ASCX

De horeca mag binnenkort weer open en dat betekent goed nieuws voor Sligro (+17,4%). Daarnaast publiceerde de IEX Beleggersdesk gisteren een positief artikel over de groothandel. Daarentegen blijft Accsys (-1,6%) wat achter. Hier leest u het gehele interview met CEO Rob Harris.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week heb ik wederom de eer om zondag de vooruitblik te maken.