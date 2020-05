"Sanctiemogelijkheden VS beperkt"

Volgens de vooraanstaande Chinese econoom Li Daokui hoeft China zich niet veel zorgen te maken over mogelijke sancties van de VS i.v.m. het conflict over HongKong. Deze week werd er een wet aangenomen die de vrijheid van HongKong inperkt.

De Amerikaanse President Donald Trump is hier woedend over en dreigt met maatregelen. Volgens Li heeft hij relatief weinig mogelijkheden. Hij zou weliswaar bepaalde privileges van HongKong kunnen afschaffen, maar dan schiet hij zich in zijn eigen voet. De VS heeft immers grote handelsbelangen met HongKong.

Li gaat er vanuit dat Trump Amerikaanse banktegoeden van hooggeplaatste Chinese officials gaat bevriezen. De impact van zo'n maatregel is beperkt volgens Li, omdat zij vanwege een anti-corruptie campagne die er jarenlang gaande is, aanzienlijk minder geld hebben uitstaan in de VS. Het zou dus zomaar kunnen dat het conflict tussen de VS en China over HongKong langzaam uitdooft.