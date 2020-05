Beurs Vandaag: En dan is er koffie

Toen Donald Trump aan het eind van de Amerikaanse handelsdag een persconferentie over 'China' - geen nadere specificatie - aankondigde, later vandaag, sloeg de sfeer snel om. Dat zien we vandaag terug in de opening van de AEX-index.

Hoe ligt de markt erbij?

AEX stevent af op een opening rond 533 (-1%)

Koersen in Azië vlak tot duidelijk lager (Hong Kong)

Olieprijs (WTI) recht-zo-die-gaat rond de $33

Felicitaties aan JDE Peet's (de moeder van koffiebrander Douwe Egberts), dat vandaag met een intekenkoers van 31,50 de Amsterdamse beurs op gaat. Verder is het, net als de hele week, dun gezaaid wat betreft lokaal nieuws. Galapagos geeft aandelen uit aan het bestuur. en Shell verkoopt wat spulletjes ter waarde van 2,5 miljard in Australië.

Op de agenda moeten we het - behalve Trump - vooral hebben van macro's, waarbij met name de Amerikaanse consumenten- en vetrouwensdata iets zeggen over wat er onderliggend gebeurt.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:03 'Shell begint verkoopproces lng-activa in Australië'

07:39 Banken steunden bedrijven in coronacrisis met 12,8 miljard euro

07:37 NSI in onderhandelingen over huurcontract Bentinck Huis

07:35 Moeder Douwe Egberts 15,6 miljard waard op beurs Amsterdam

07:04 Afzetprijzen industrie onder druk door prijsval olie

28 mei Tesla-topman Musk krijgt miljoenenbonus

28 mei Computermaker Dell profiteert van thuiswerken

28 mei Angst voor Chinese spanningen zet Wall Street lager

28 mei Galapagos geeft aandelen uit voor bestuurders

28 mei 'Renault schrapt wereldwijd 15.000 banen'

28 mei Wall Street naar duidelijke plussen

28 mei 'Nederland loopt middelgroot risico op tweede coronagolf'

28 mei Kredietbureaus negatiever over luchtvaart

28 mei Air France-KLM hervat vluchten naar Italië

28 mei Volkswagen stapt in bij Chinese batterijmaker

28 mei Euronext sluit Londense markt

28 mei Aandeelhouders Van Lanschot Kempen keuren nieuwe commissaris goed

Vandaag op de agenda

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen apr (consensus -7,3% MoM)

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen apr (consensus -5,5% MoM)

08:45 Frankrijk BBP Q1 (eerste herziening)

11:00 Italië inflatie CPI mei (consensus -0,3% MoM)

11:00 EU inflatie CPI mei (consensus +0,1% MoM)

14:30 VS persoonlijke uitgaven apr (consensus -9,7% MoM)

14:30 VS groothandelsvoorraden (consensus -9,7% MoM)

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei (consesus 73,7)

Shortsell.nl:

Via de AFM (en shortsell.nl) de Top-10 van meest geshorte fondsen in Nederland:

En dan nog even dit

Toch opvallend: misschien op België en Frankrijk na, zijn dit koersuitslagen waar termen als 'mondiale pandemie' en 'diepste recessie van de eeuw' bij passen? AEX -11% trouwens:

Voor wie het overzicht kwijt is. Indexprestatie tot dusver in 2020



In volgorde :



Nasdaq: +6,5%

S&P500: -4%

CSI300: -6,7%

DAX30: -11%

Stoxx600: -13,2%

MSCI EM: -15%

BEL20: -25%

CAC40: -19%#AmericaFirst pic.twitter.com/FORnXYXcQA — Tom Simonts (@TSimonts) May 29, 2020

Ondertussen wordt er nog wel gewoon geïnvesteerd. Elektrische auto's, zo 2019...

Volkswagen raises China electric vehicle bet by 2 billion euros, buys stakes in two separate firms https://t.co/fM42Az2nAt $VOWG pic.twitter.com/g0UApGdmMd — Reuters Business (@ReutersBiz) May 29, 2020

Euh?

President @realDonaldTrump: "There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account." pic.twitter.com/Giz99p1sG2 — The Hill (@thehill) May 28, 2020

Zo, nu eerst een Tuborg

Danish PM, Mette Frederiksen, after negotiations of reopening measures (via https://t.co/3jgRq40DR4) pic.twitter.com/lZaoP880Jr — Maria (@kalltvatten) May 28, 2020

Wist u dat...

Best trots dat @IEXnl een forum heeft geopend voor discussie over de noteringen op @NPEX https://t.co/zW16S6lmpN Er komt steeds meer belangstelling voor ons platform. #Alleswatjeaandachtgeeftgroeit #NPEX #geldvoorambitie — Mark van der Plas (@MarkvanderPlas1) May 26, 2020

