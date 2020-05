TA: Dollar draait

Goedemorgen! In de nacht dat ome Donald nog zijn laatste nachtje kan slapen over de sancties richting China. Negeert China de VS in het India conflict en sluit China militair ingrijpen in Taiwan niet uit.. daarnaast veel onrust in de Amerikaanse steden en is het aantal besmettingen in Duitsland fors toegenomen.. eens zien hoe sterk de “pomp” is, of gaat men winst nemen en gebruikt men de pomp als het echt nodig is?!