Slotcall: The only way is up

De beurzen lijken alleen maar te kunnen stijgen. De afgelopen twee dagen ging de AEX (+1,8%) nog tegen de markt in omlaag, maar vandaag doen we weer mee. Het sentiment is opmerkelijk goed, zeker omdat de macro's vandaag niet top waren.

In de VS vroegen afgelopen week 2,1 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aan, de economische krimp viel in het eerste kwartaal wat tegen, evenals het cijfer over de in aanbouw genomen woningen. Beleggers trekken zich er allemaal niets van aan.

Toen deze cijfers uitkwamen, deed de markt er helemaal niets mee. We zagen om 14.30 uur geen spikes omhoog of omlaag. Gedurende de handelsdag kabbelde de AEX rustig omhoog. De reden waarom de beurzen deze macro's negeren, is omdat ze grotendeels terugkijken.

De markt kijkt juist vooruit en het is de verwachting dat de cijfers de komende maanden zullen verbeteren. Zeker nu economieën wereldwijd steeds verder open gaan. Wat wel opvallend is dat het risico op een nieuwe coronagolf wordt genegeerd.

AEX YTD -9,7%

Als een nieuwe coronagolf ingeprijsd zou zijn dan had de AEX-herbeleggingsindex niet 9,7% lager gestaan, maar waarschijnlijk het dubbele. De schade die een nieuwe lockdown zou aanrichten is vermoedelijk nog een tikje groter dan de eerste.

Misschien is de schade wel zo groot dat regeringsleiders het wel uit hun hoofd halen om nog een lockdown op te leggen. Een andere reden voor het feit dat de AEX redelijk goed is blijven liggen, is de samenstelling van de hoofdindex.

In een eerdere slotcall had ik al uitgelegd dat coronagevoelige aandelen slechts een weging hebben van 20% binnen de AEX. Er is maar een zwaargewicht die coronagevoelig is en dat is Royal Dutch Shell. De tweede reden is natuurlijk het stimulerende beleid van centrale banken en overheden.

Als deze instituties hadden gehandeld zoals in de jaren 30 dan hadden we waarschijnlijk niet op 540 punten gestaan maar 340. Maar goed, zeker zullen we het nooit weten. Hier staat tegenover dat er een reële kans is dat dit beleid op lange termijn ook schade berokkent. Een land als Italië zal nu niet de druk voelen om te hervormen. Ze worden immers toch wel gered als het mis gaat.

AEX bijna op 540 — Mark-Jan Werner (@wrnrm) May 28, 2020

Basic-Fit

Het aandeel van de dag is met afstand Basic-Fit (+15,4%). Gisteravond maakte premier Mark Rutte bekend dat de sportscholen op 1 juli open mogen en dat is een verrassing voor de markt. Verder mogen de Luxemburgse vestigingen binnenkort ook open en is er een goede kans dat het licht op groen gaat in Frankrijk.

Hier horen we snel meer over. Het zou zomaar kunnen dat de sportscholen die gevestigd zijn in een groen district op korte termijn open mogen. RTL Nieuws heeft uitgezocht dat 60% van de Basic-Fit clubs is gevestigd in een groen district. Kortom, er zou binnenkort zomaar nog meer goed nieuws kunnen aankomen.

Houd er rekening mee dat het nodige optimisme in de koers van het aandeel is verwerkt. Binnen twee handelsweken is het aandeel meer dan 50% opgelopen. Of het nog opportuun is om in te stappen, leest u in het onderstaande artikel.

Basic-Fit: Sportscholen per 1 juli weer open #Basic-Fit https://t.co/vY1pgMnFZi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 28, 2020

Rentes

De spread tussen de vergoeding op het Duitse- en Italiaanse tienjaars staatspapier loopt hard terug. Vandaag daalt de Italiaanse rente met maar liefst zes basispunten. De daling wordt dus voortgezet. Mijn belofte van gisteren dat ik mijn schoenen op eet als de Italiaanse yield negatief wordt, blijft echter gewoon staan.

Nederland: -2 basispunten (-0,22%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,42%)

Italië: -6 basispunten (+1,43%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+0,21%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+0,69%)