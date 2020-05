Wat is de trigger?

Als de beurs omhoog gaat, is het omdat beleggers optimistisch zijn over de heropening van de economie en als we lager staan dan nemen de handelsspanningen toe. Tja, media moeten nou eenmaal een oorzaak geven voor een stijging of daling. Ook als het totaal onduidelijk is wat precies de trigger is.

De forse stijging van vandaag is ook onverklaarbaar. De herbeleggingsindex staat slechts 10% in het rood year to date. Dat terwijl we volgens Fed-voorzitter Jerome Powell in de grootste recessie belanden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zijn bijzondere tijden.