Beurs Vandaag: Gewoon weer groen

Weer een groene opening voor de AEX. De laatste twee dagen eindigden we echter steevast in de min - als een van de weinigen in Europa.

De openingsindicatie ligt rond 534, er is positief nieuws in de vorm van verdwijnende lockdowns en hoopgevende vaccin-berichten, maar wie ze wil zien vindt ook vandaag weer genoeg beren op de weg.

Hoe ligt de markt erbij?

Wall Street en Azië hoger, op Hongkong na

Olieprijs daalt wat, EURUSD omhoog na Europees steunplan

Grimmige sfeer Amerika-China, nog geen concrete sancties

De agenda is niet heel spannend vandaag. Een handjevol macro's uit de VS en de Duitse inflatie. Intussen is al wel het Nederlandse producentenvertrouwen doorgekomen. Een beetje hetzelfde patroon dat we eerder in Duitsland en Frankrijk zagen.

Dutch producer confidence rose in May, but only very marginally so... pic.twitter.com/oIpMTHpRia — jeroen blokland (@jsblokland) May 28, 2020

Lokaal nieuws is er over Basic Fit, dat (in Nederland) al op 1 juli weer open mag en bij koffiemaker JDE Peet's (moeder van Douwe Egberts) zijn de boeken zo snel volgelopen dat het morgen al naar de beurs komt in plaats van volgende week.

Trump op oorlogspad

Vooral nieuws uit Washington en Bejing lijkt de sfeer te kunnen bederven. Amerika dreigt met sancties vanwege het optreden van China in Hong Kong, en het lijkt niet bij dreigen te blijven. Opletten geblazen, dus.

- US President Trump administration is reportedly considering suspending Hong Kong's preferential US tariff rate for exports to US — RANsquawk (@RANsquawk) May 28, 2020

China has plenty of countermeasures [against US], an expert in Beijing who is close to the Chinese government told the Global Times.



China may not rule out countermeasures against US service industries including culture, tourism and people-to-people exchanges, he said. ?? https://t.co/4XC2fYMPjX — RANsquawk (@RANsquawk) May 28, 2020

Nog iets om in de gaten te houden als u socialmedia-aandelen als Facebook en Twitter bezit: Twitter heeft iemand in het Witte Huis boos gemaakt.

???? #Trump to sign executive order on social media on Thursday - #WhiteHouse - Reuters https://t.co/xly6zm9W4L — Christophe Barraud?? (@C_Barraud) May 28, 2020

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:15 Horecasluitingen zitten likeurmaker Lucas Bols dwars

07:56 Rente Zuid-Korea naar laagste niveau ooit

07:54 Producentenvertrouwen Nederland krabbelt iets op

07:13 Moederbedrijf Douwe Egberts sneller naar beurs Amsterdam

27 mei Minder omzet voor pc-maker HP door leveringsproblemen

27 mei Wall Street zet opmars voort

27 mei Schuldeisers eisen 1,4 miljoen euro van failliet Esperite

27 mei 'Harde klappen voor economie VS door crisis'

27 mei Nasdaq blijft achter op Wall Street

27 mei 'Duizenden banen op de tocht bij energiereus Chevron'

27 mei Disney wil Amerikaanse pretparken in juli weer openen

27 mei Alle winkelcentra Eurocommercial weer open

27 mei Coronacrisis noopt vliegtuigbouwer Boeing tot massaontslag

27 mei Sportscholen en sauna's mogelijk al 1 juli weer open

Vandaag op de agenda

09:00 Euronav notering ex-dividend

10:00 NN Group AvA

14:00 Van Lanschot Kempen AvA

14:00 Duitsland: inflatie CPI mei

14:30 VS: Orders duurzame goederen apr (consensus -15,0% MoM)

14:30 VS: BBP Q1 eerste herziening (verwacht -4,8% QoQ)

14:30 VS: Wekelijkse jobless claims

16:00 VS: Pending Home Sales apr (consensus -10,0% MoM)

Shortsell.nl:

Via de AFM (en shortsell.nl) de Top-10 van meest geshorte fondsen in Nederland:

Volgt u ons al op social media? Volg ons op Facebook, Twitter en Youtube voor het laatste nieuws en nieuwe video's.

Volg IEXnl op Twitter Volg @beleggersdesk op Twitter Volg @pieterkort op Twitter

En dan nog even dit

Dit soort rivaliteit zien we dan wel weer graag:

The world's two biggest economies — U.S. and China — are racing to develop a coronavirus vaccine https://t.co/lkf0QTjLP5 pic.twitter.com/pDRhx7taJh — Bloomberg (@business) May 28, 2020

Belgische biotech Argenx benut het momentum na goed nieuws over zijn medicijn efgartigimod:

Appetijt voor #argenx is groot. Haalt 750 mln. USD op ipv 500 mln. USD en moet korting van minder dan 2% toestaan. En optie om binnen de 30 dagen in te tekenen op nog eens 549000 aandelen. https://t.co/Cenl6pWZb6 — Frank De Mol (@FrankDeMol1) May 28, 2020

Elon pakt uit:

Tesla cuts prices on three of its models https://t.co/DnbFEZNMlH — Bloomberg (@business) May 28, 2020

Als u in discussies verzeild raakt over het nut van mondkapjes:

Mask-wearing is one reason why Japan has avoided the heavy coronavirus death tolls, a government panel on the pandemic says https://t.co/pTGPfFPnEs — Bloomberg (@business) May 28, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.