Tracker Tips: Beleggen in Chinese obligaties

China-ETF-specialist KraneShares heeft zijn eerste Chinese vastrentende ETF in Europa gelanceerd. Met deze tracker kunt u de markt voor overheids- en staatsbankobligaties in renminbi op het Chinese vasteland volgen.

De KraneShares Bloomberg Barclays China Bond Inclusion UCITS ETF (KBND) met isinnummer: IE00BLM1CC35 is verhandelbaar in USD op de London Stock Exchange en heeft een lopende kostenratio van 0,35% op jaarbasis. Het fonds heeft een Nederlandse KIID in de vorm van Essentiële Beleggersinformatie.

KBND

KBND heeft de volgende actuele samenstelling:

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, bestaat de ETF momenteel uit 9 componenten waarvan het leeuwendeel Chinese staatsobligaties met variërende looptijden.

De ETF levert ongeveer een jaarlijks rendement tot einde looptijd (YTM) op van gemiddeld 2,2%, als ik een zogenoemde yieldanalyse toepas op de wegingen in de mand. Men heeft hierbij volledige blootstelling aan de Chinese lokale munt (RMB) en dus valutarisico.

Het rendement is relatief aantrekkelijk te noemen vergeleken met andere staatsobligatiemarkten in de wereld. Het rendement in US 5YR Treasury Notes ligt met zo’n 0,35% een stuk lager. Het Duitse 5-jarige equivalent is zelfs 0,63% negatief.

Liquiditeit

KBND volgt de Bloomberg Barclays China Treasury en Policy Bank 9% Capped index. Indexleverancier Bloomberg begon in april vorig jaar met het opnemen van Chinese in RMB luidende overheids- en staatsbankeffecten in zijn wereldwijde benchmark.

Met een faseringperiode van 20 maanden voorspelt Bloomberg dat de opname ongeveer $150 miljard aan instroom van fondsen zal aantrekken op de Chinese obligatiemarkt van in totaal $13 biljoen.

KraneShares werkt samen met Citigroup, die als distributeur voor KBND fungeert.

Diversificatie

Voor beleggers die op zoek zijn naar spreiding op het vastrentende vlak zorgt deze ETF voor een interessante verbreding in een portefeuille. Echter, de renminbi kan vrij volatiel zijn en u moet dit risico wel willen of kunnen dragen.

Bovenstaande grafiek toont de EURCNY-cross van de afgelopen 5 jaar. De euro is relatief sterker geworden van 6,8 naar 7,9 op dit moment. Dit betekent dat een belegging in de RMB een negatief effect van ruim 16% in die periode heeft gehad. Dit kan natuurlijk ook weer de andere kant opgaan of RMB kan op het huidige niveau stabiliseren, maar het is maar dat u het weet.